Лариса Андерсен рассказала о приметах и обычаях Ивана Купалы

ИВАНА КУПАЛА 2022 - ГАДАНИЯ, ПРИМЕТЫ, ОБЫЧАИ, ТРАДИЦИИ. Купальская ночь – единственное время в году, когда в гармонию приходят огонь и вода, две важнейшие стихии, две противоборствующие сущности. Об этом гласили легенды наших предков, именно поэтому древние обряды и приметы на Ивана Купалу традиционно связаны с разведением костров и купанием в реках. Ритуалы, выполняемые в этот день, были призваны прогнать злых духов и обеспечить счастье и долголетие тем, кто в них участвует. Приметы: Огню в эту ночь приписывались разные магические свойства, главное из них – очищение. Разведенный в эту ночь костер отгонял нечисть, избавлял от неприятностей. Верили, что человек, осмелившийся прыгнуть через пламя, обретет счастье и удачу на год – до следующей Ивановой ночи. Если через костер перепрыгнет молодая пара, держащаяся за руки, – будут они неразлучны до конца жизни. Верили, что прыгнувшая через огонь женщина обретала молодость и красоту. Если между двух костров, разведенных в ночь Ивана Купалы, провести скот, весь год животные не будут болеть. В купальских кострах сжигали одежду больных людей, чтобы недуг ушел и больше не возвращался. Верили, что вся вода в этот день обретает целительные свойства. Считалось, что купание в реке, пруду или озере на Иванов день поможет избавиться от всех болезней. Женщины умывались утренней росой, чтобы сохранить молодость и привлекательность. Мужчины – чтобы стать выносливее и сильнее. Если испить воды, которую утром набрали из колодца, можно очиститься от злых помыслов и обрести душевное спокойствие. Из растений и цветов девушки плели венки. Днем ими украшали голову, а вечером, вставив в них свечку, пускали плыть по воде. У кого венок уплывет дальше, та будет всех счастливее. У кого свечка будет гореть дольше – у той будет самая долгая жизнь. Если венок расплелся – замужества в этом году не жди. Утонул венок – к бедам, горестям и недугам. Волшебную силу в этот день обретали полевые цветы и травы. Женщины пополняли запас лекарственных растений, засушивая их на будущее. Катали и отливали свечи с травами закладывая различные программы на каждую свечу. На Ивана Купалу было принято заготавливать банные веники. Верили, что ветви, срезанные и высушенные в этот день, сохраняли свои целительные свойства целый год. Наши предки загадывали желание. Они не спали всю ночь, чтобы в случае чего отогнать нечистую силу от дома и домашнего скота. Одалживать деньги было не принято: суеверие гласит, что заем может обернуться обнищанием семьи.