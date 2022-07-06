ЛДПР предлагает повысить МРОТ до 20 тысяч рублей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЛДПР предлагает повысить МРОТ до 20 тысяч рублей

ЛДПР предлагает повысить МРОТ до 20 тысяч рублей

На рассмотрении Госдумы находятся внесенные ЛДПР законопроекты о повышении МРОТ, введении прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточении ответственности за нарушение тишины, сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на завершающем весеннюю сессию пленарном заседании Госдумы 6 июля.

Как отметил Слуцкий, весной 2022 года произошла величайшая трагедия — ушел из жизни основатель партии ЛДПР и ее бессменный лидер Владимир Жириновский.

«Он обладал гениальностью пророка и предсказывал с особой точностью те события, которые происходят сегодня и еще будут происходить в обозримом будущем», — сказал Слуцкий. Первые месяцы без Жириновского показали консолидацию партии и фракции вокруг тех задач, которые Владимир Жириновский поставил партийцам, отметил он.

«Для нас это была насыщенная и эффективная сессия, которая дала нам особо тесное взаимодействие с правительством», — заявил Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что ситуация с беспрецедентным давлением на страну требует консолидации усилий по укреплению национальной экономики и социальной политики. Именно на это направлены законопроекты, предложенные ЛДПР в весеннюю сессию.

Некоторые из них уже приняты, а на очереди — предложения о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей, об обнулении налога для физлиц, которые получают менее двух МРОТ, законопроекты о прогрессивной шкале налогообложения, о разрешении селянам продавать свою продукцию с нестационарных торговых объектов, об ужесточении ответственности за нарушение тишины, повышении страхового лимита вклада до 3 миллионов рублей.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

"Тинькофф" стал провайдером для переводов за границу по Системе быстрых платежей
"Тинькофф" стал провайдером для переводов за границу по
Какие провести гадания на ночь Ивана Купалы, чтобы узнать свою судьбу и имя будущего жениха
Какие провести гадания на ночь Ивана Купалы, чтобы узнать свою судьбу
Дочерняя компания Huobi получила лицензию FinCEN
Дочерняя компания Huobi получила лицензию FinCEN
Ани Лорак теряет свой бизнес в России
Ани Лорак теряет свой бизнес в России
Вячеслав Зайцев снова пережил хирургическое вмешательство
Вячеслав Зайцев снова пережил хирургическое вмешательство
Стало известно, как Евгений Петросян добился своего успеха
Стало известно, как Евгений Петросян добился своего успеха
Михайлов высказался о демарше Чулпан Хаматовой
Михайлов высказался о демарше Чулпан Хаматовой
В Нижневартовске сделали капремонт многоэтажки и теперь людям приходится жить с голубями
В Нижневартовске сделали капремонт многоэтажки и теперь людям
В Усолье-Сибирском суд вынес приговор четырём мужчинам за похищение 35 миллионов рублей
В Усолье-Сибирском суд вынес приговор четырём мужчинам за похищение
Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника артисту
Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника артисту
Мама Клавдии Безверховой не пускает внука на Поляну
Мама Клавдии Безверховой не пускает внука на Поляну
В МИД рассказали о статусе российского сухогруза в Турции
В МИД рассказали о статусе российского сухогруза в Турции

Топ на сегодня

Binance присоединится к диджитал-лендлизу для Украины
Binance присоединится к диджитал-лендлизу для Украины
В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"
В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"
Неделя высокой моды в Париже: Кира Найтли с мужем и Марион Котийяр на показе Chanel
Неделя высокой моды в Париже: Кира Найтли с мужем и Марион Котийяр на
Журналисты узнали о приобретении Nexo криптолендинговой платформы Vauld
Журналисты узнали о приобретении Nexo криптолендинговой платформы
Жителей Польши призвали экономить электричество из-за санкций против России
Жителей Польши призвали экономить электричество из-за санкций против

Еще по теме

Лидер ЛДПР предложил назначить Слуцкого главой международного комитета ГД
Жириновский: депутаты ЛДПР внесли более 90 законопроектов в весеннюю сессию
Депутат от ЛДПР Слуцкий - новый глава Комитета ГД по международным делам
Международный комитет Госдумы возглавит представитель ЛДПР Слуцкий