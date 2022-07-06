ЛДПР предлагает повысить МРОТ до 20 тысяч рублей

На рассмотрении Госдумы находятся внесенные ЛДПР законопроекты о повышении МРОТ, введении прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточении ответственности за нарушение тишины, сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на завершающем весеннюю сессию пленарном заседании Госдумы 6 июля.

Как отметил Слуцкий, весной 2022 года произошла величайшая трагедия — ушел из жизни основатель партии ЛДПР и ее бессменный лидер Владимир Жириновский.

«Он обладал гениальностью пророка и предсказывал с особой точностью те события, которые происходят сегодня и еще будут происходить в обозримом будущем», — сказал Слуцкий. Первые месяцы без Жириновского показали консолидацию партии и фракции вокруг тех задач, которые Владимир Жириновский поставил партийцам, отметил он.

«Для нас это была насыщенная и эффективная сессия, которая дала нам особо тесное взаимодействие с правительством», — заявил Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что ситуация с беспрецедентным давлением на страну требует консолидации усилий по укреплению национальной экономики и социальной политики. Именно на это направлены законопроекты, предложенные ЛДПР в весеннюю сессию.

Некоторые из них уже приняты, а на очереди — предложения о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей, об обнулении налога для физлиц, которые получают менее двух МРОТ, законопроекты о прогрессивной шкале налогообложения, о разрешении селянам продавать свою продукцию с нестационарных торговых объектов, об ужесточении ответственности за нарушение тишины, повышении страхового лимита вклада до 3 миллионов рублей.