Лера Кудрявцева высказала свою патриотическую позицию

51-летняя ведущая Лера Кудрявцева заявила, что никому не позволит оскорблять россиян. Телеведущая высказалась о видеообращении украинского продюсера и музыканта Юрия Бардаша. Телеведущая заявила, что согласна с его утверждениями. Юрий — основатель и продюсер проектов «Нервы», Quest Pistols, «Грибы» и других. Он также является хореографом и певцом. Накануне музыкант провел прямой эфир, где высказал свое мнение о ситуации на Украине. Ведущая шоу «Секрет на миллион» посмотрела отрывок видеообращения Юрия, где он раскритиковал украинцев за использование слова «свинособаки» и других ругательств по отношению к россиянам. Бардаш сказал, что многие его российские знакомые, наслушавшись определений, стали поддерживать специальную военную операцию, хотя изначально хотели уезжать из России. «Теперь парень скрывается, потому что украинцы его за это решили замочить», — сообщила Кудрявцева.Звезда канала НТВ считает, что украинский продюсер сказал правду. По словам Леры, в ее окружении тоже есть люди, которые изменили свое отношение к спецоперации. «Когда ты переживаешь и говоришь, что украинцы нам братья, а тебе орут: «Идите на *** Никакие мы не братья», когда идут одни проклятья, оскорбления в адрес обычных российских граждан, когда по всему миру русские становятся изгоями, процветает русофобия, как же тут не стать патриотом и не топить за Россию?» — высказалась избранница хоккеиста Игоря Макарова. Кудрявцева заверила, что хорошо относится к жителям соседней страны, но оскорбление россиян она считает неприемлемым. «Я люблю украинцев априори и никогда не разделяла ваши-наши, у меня очень много друзей в Украине, и они все адекватные. Да, это ужас, что происходит, но есть очень много «но». Теперь этих «но» еще больше. И раз уж пошла такая пьянка, мы живем в России и оскорблять нас, конечно, не позволим!» — заключила телезвезда.