Мама Клавдии Безверховой не пускает внука на Поляну
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Мама Клавдии Безверховой не пускает внука на Поляну

Мама Клавдии Безверховой не пускает внука на Поляну
Наталья Безверхова решила, что ребёнку на Дом-2 делать нечего. Поэтому в своём микроблоге она рассказала, что не станет привозить малыша на Поляну. Зря Клавдия пытается уговорить мать привезти уговорить маленького Роберта на телестройку. Наталья Безверхова решила, что ребёнку на Дом-2 делать нечего. Поэтому в своём микроблоге она рассказала, что не станет привозить малыша на Поляну. Зря Клавдия пытается уговорить мать привезти уговорить маленького Роберта на телестройку. Она сильно скучает по ребёнку, но Наталья категорически не желает возвращаться в столицу из Магнитогорска.

В итоге мать Клавдии приняла решение забрать у неё Роберта. Она очень сильно привязалась к малышу и теперь даже считает его собственным сыном. К слову, оказалось, что теперь рискует больше не увидеться с ребёнком и супруг Безверховой — Павел Геш. К слову, он недавно приезжал в Магнитогорск, но подарки привёз достаточно скромные. Сейчас Клава намеревается развестись с Павлом. Велика вероятность, что после этого он более не сможет увидеть Роберта, а салфетки и смесь, которые он привёз, Наталья считает подачками.

По мнению старшей Безверховой она перебралась в другой город, чтобы было значительно меньше трат. Сейчас она готова дать малышу всё самое лучшее. При этом она не нуждается в помощи зятя и самой Клавы. Интересно, как она себя теперь поведёт? Отношения с Грантом построить не выходит, с сыном тоже увидеться не может, а в коллективе против неё вовсе намечается заговор. Видимо, она всё же вернётся в Магнитогорск?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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