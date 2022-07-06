Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи посетили парад в честь Дня независимости США в Вайоминге
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Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи посетили парад в честь Дня независимости США в Вайоминге

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи посетили парад в честь Дня независимости США в Вайоминге

Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали День независимости США, который отмечался 4 июля. Герцоги Сассекские вместе с сыном Арчи были замечены на параде в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг), куда они приехали из Монтесито, чтобы провести выходные вместе с друзьями.

Фотографии, сделанные пользовательницей Facebook* (имя на скриншотах скрыто), были опубликованы в инстаграм*-аккаунте @marklenews1, посвященном Меган Маркл.

Забавная история: мы были в Джексон-Хоуле (Вайоминг) на параде 4 июля, и большой крутой парень дважды сказал нам, что держит места для семьи. Я с сарказмом подумала, что это, должно быть, королевская семья. И тут через минуту подходят Меган Маркл и принц Гарри с маленьким Арчи! Тот парень был их телохранителем. Меган великолепна, а Гарри и Арчи милы,

— поделилась своими впечатлениями женщина, сфотографировавшая Меган и Гарри с сыном.


Меган Маркл с сыном Арчи

Лиц герцогов на фото не видно, но поклонники и так без труда узнали их. Отправилась ли в путешествие с родителями и годовалая Лилибет неизвестно — по крайней мере, на фото ее нет. Единственный, кого хорошо видно на снимках, — это трехлетний Арчи, который пришел на праздник с флагом США. Его-то и стали обсуждать подписчики аккаунта @marklenews1, отмечая его схожесть с Гарри. Некоторые пользователи, однако, скептически отнеслись к этим случайным кадрам.


Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор

Я ни на секунду не сомневаюсь, что это постановка. Помните, во время празднования платинового юбилея королевы все спрашивали, где Арчи? Вот, пожалуйста, они должны доказать, что он здесь. Кстати, Меган Маркл говорила, что королевская семья предвзято относится к Арчи из-за цвета его кожи? Ну-ну,

— написал пользователь @menaga_maniyan.

Все спрашивают, где Арчи, и тут он появляется? В случае с ними ничто не является совпадением,

— написал пользователь @alana.dsmith.

Недавно Меган Маркл впервые официально заявила о своих политических амбициях, подтвердив давние слухи. Герцогиня Сассекская намерена включиться в борьбу за права женщин, в том числе репродуктивные, вместе с фем-иконой США Глорией Стайнем. В новом интервью Vogue Меган уже осудила запрет абортов в США, отметив, что новый закон особенно ударит по темнокожим женщинам.

*Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Монархии
По материалам: spletnik.ru

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