Михайлов высказался о демарше Чулпан Хаматовой

Актриса Чулпан Хаматова одна из первых сбежала из России и начала поливать ее грязью. После начала спецоперации Чулпан Хаматова эмигрировала в Европу и дала ряд откровенных интервью, в которых осудила политику России. Тем самым актриса нарвалась на гнев своих патриотично настроенных коллег и поклонников. Ее уже критиковали Татьяна Васильева, Сергей Никоненко и многие другие российские знаменитости, которые остаются в стране и гордятся этим. К этому списку присоединился и Александр Михайлов. Народный артист России говорит, что Чулпан Хаматова имеет право на собственное мнение, но вот когда она вернется в страну, нужно будет разобраться. Понятна Александру Яковлевичу и та агрессия, которую сейчас проявляет звезда сериала «Зулейха открывает глаза». В свежем интервью он жестко ответил ей после всех выпадов.«Ну, бывает затмение. Человек талантливый, она девчонка талантливая. То, что она обливала грязью, а потом каждый день ее за это насиловали как проститутку паршивую, ну вот она и вынуждена была обливать грязью. У каждого своя позиция. А приедут — разберемся», — сказал Михайлов «Абзацу». Прокомментировал он также ее фразу о том, что «звание народного артиста — какая-то бредятина». По мнению Михайлова, не стоит лишать Чулпан почетных регалий. «Мы должны быть выше этих вещей», — уверен он. не пропуститеЮрий Николаев: «Читал, что Хаматова украла огромное количество денег из своего фонда. Это возмущает» Отметим, что Хаматова в интервью Екатерине Гордеевой рассказала о том, что, узнав о спецоперации по защите Донбасса, решила остаться в Латвии, где у нее есть дом. В России она лишилась многих проектов, поэтому сейчас играет в рижском театре, а также продает курсы актерского мастерства. Ее слова имели эффект разорвавшейся бомбы, ведь знаменитость не только одна из самых популярных актрис России, она еще и известный общественный деятель, руководитель фонда «Подари жизнь», занимающегося лечением онкологических заболеваний у детей.