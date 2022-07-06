Минфин готовит поправки о безвозмездной передаче конфиската
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Минфин готовит поправки о безвозмездной передаче конфиската

Минфин готовит поправки о безвозмездной передаче конфиската

Минфин готовит поправки в Кодекс об административных нарушениях (КОаП) о передаче безвозмездной передаче конфискованных товаров Уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано на портале проектов нормативных актов.

Речь идет поправках, устанавливающих возможность безвозмездной передачи конфискованных товаров легкой промышленности, следует из документа. Поправки готовятся по поручению правительства.

Ранее депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, принятие которого даст благотворительным организациям возможность безвозмездного получения товаров, конфискованных таможенными органами. В Федеральной таможенной службе идею поддержали.

Между тем, в первом полугодии 2021 года на учете таможенных органов находилось 7,4 тысячи конфискованных товарных партий на сумму более 5 миллиардов рублей.

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По материалам: pnp.ru

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