Молитва и поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи 7 июля, открытки

День рождения Иоанна Предтечи – это один из важных христианских праздников. Его принято отмечать 7 июля по григорианскому календарю. Этот пророк сыграл большую роль в судьбе Сына Божьего. Вначале он предрек приход на землю Мессии Иисуса Христа, а затем окрестил Спасителя в реке Иордан.

Праздничная служба начинается в церквях с заходом солнца в канун торжества 6 июля. Долгом каждого истинно верующего считается посещения храма божьего во время празднества.

Сильная молитва к Иоанну Крестителю о благополучии в семье





Отец Иоанна Крестителя был иудейским первосвященником, а звали его Захария, у них с женой не было детей, о которых они так мечтали. И сжалился Бог над паствой своей, и послал он к своему верному слуге Ангела, который сообщил, что вскоре у них родится сын. Так и случилось, жена Захария чудесным образом забеременела. И роды прошли благополучно, у них родился здоровый мальчик, и нарекли его Иоанном.

В этот день действует запрет на посещение мест захоронения усопших родственников. Поэтому панихиду в этот день не проводят. Также запрещается заниматься тяжелым физическим трудом, веселиться, ругаться, злословить, желать другим зла и проводить уборку. Святого Иоанна молили о счастье и благополучии в семье. Слова молитвы звучат так:

«Праведник благочестивый, Святитель небесный, Божий угодник, Ты великий, и среди людей живет слава о твоей доброте и могуществе. Сам Всевышний выбрал Тебя себе в помощники. Сжалься над простыми смертными, благослови наш род на многие лета. Пускай минет нас всякая беда. Благодарствую тебе за это и кланяюсь».

После этих слов верующий должен был низко поклониться.

Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи в прозе





Поздравить своих близких с Рождеством Иоанна Предтечи 7 июля можно теплыми словами.

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В этот большой христианский праздник, торжество для всех верующих, хочется пожелать всем побольше доброты душевной и сердечной ласки, чтобы жизнь была наполнена добрыми делами и любовью к Богу, своим родным и близким. Да прибудет с вами Всевышний и его Угодник, Чудотворец Иоанн. С Рождеством вас.

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В Рождество Иоанна Предтечи, Крестителя Сына Божьего, желаю всем наполнить свою жизнь любовью и заботой о других, не оставляйте в беде просящих и Всевышний воздаст вам за это, будьте благочестивы, как этот святой праведник, и Бог воздаст вам. Пусть в вас пробудятся все почитаемые благодетели. С праздником вас.

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Почитаемый Святой принес всем людям благую весть о приходе Спасителя нашего на землю грешных. Его звезда высоко на небосводе взошла, и наш жизненный путь освещает она. Пусть душевное тепло, любовь и доброта станут вашими постоянными спутниками. Чтобы ваша семья была крепкой и благополучной. С праздником вас. С Днем рождения Иоанна Предтечи.

Праздничные пожелания на Рождество Иоанна Предтечи 7 июля





Сделать приятное дорогим сердцу людям можно легко, поздравив их с Рождеством Иоанна Предтечи.

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Креститель Иоанн в этот день родился. Большой чести его Господь Бог удостоил, так почтим же его память. Пусть живет веками слава о нем, ведь вместе с ним пастве Божьей беды нипочем. Он от пропасти защитит, злые умыслы отворотит. Доброте и терпимости он учит людей и за это их жизнь станет счастливей. С праздником вас.

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Свой день рождения празднует святой. Нашу жизнь освещает он собой, пусть в сердца и души проникнет любовь и доброта, пусть божественным светом они нальются. Всевышний пошлет нам свое благословение в этот благодатный день. А Великий пророк, Небесный заступник защитит от бед. С праздником вас.