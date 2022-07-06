Начинается клиническое испытание универсальной вакцины от гриппа

Вадим Карасев

Национальные институты здравоохранения США объявили, что начинается первая фаза клинических испытаний универсальной вакцины против гриппа, в ходе которой ученые проверят безопасность вакцины для людей и подберут нужную дозировку. Ранее эта вакцина была успешно испытана на лабораторных животных.

Во всем мире в год из-за гриппа и его осложнений умирает около 650 тысяч человек. Осенью и зимой от этого вируса страдают от 5 до 15 % населения северного полушария. Именно из-за того, что это заболевание так распространено, ежегодно проводится вакцинация против вируса гриппа. Благодаря ей люди не только переносят заболевание в легкой форме, но и в целом реже заражаются. Но существует большое количество штаммов вируса, что значительно снижает эффективность вакцинации, так как она в значительной мере зависит от того, насколько удачно ученые предскажут, какие именно штаммы вируса будут распространяться в данном сезоне. Устранить эту трудность должна вакцина, действующая на все штаммы вируса гриппа.

Вакцина, известная как BPL-1357, была разработана экспертами Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США и содержит четыре штамма неинфекционного, химически инактивированного птичьего гриппа. Она уже была протестирована на мышах и хорьках. Исследователи обнаружили, что прививка защищала их от смертельных доз шести различных штаммов гриппа, что свидетельствует о перспективах создания универсальной вакцины. Результаты исследования на мышах были опубликованы на сервере препринтов bioRxiv в сентябре 2021 года.

В ходе нынешнего испытания вакцину-кандидат введут ста здоровым добровольцам в возрасте от 18 до 55 лет. BPL-1357 можно вводить через назальный спрей или внутримышечно. В одной группе участники испытания получат первую дозу вакцины-кандидата внутримышечно, а затем получат плацебо в виде назального спрея. Другая группа участников получит укол плацебо и реальную вакцину в виде назального спрея. Последняя группа получит сначала назальный спрей-плацебо, а затем внутримышечную инъекцию вакцины. Исследование продлится семь месяцев, и каждый участник должен будет вернуться в клинику семь раз, чтобы сдать образцы крови и мазок из носа. По этим образцам можно будет обнаружить любые иммунные реакции. Данный этап испытания позволит исследователям увидеть, может ли вакцина вызвать широкий и стойкий ответ против вируса гриппа у людей в отличие от часто неполной защиты, предлагаемой традиционными вакцинами, которые необходимо получать каждый год.

«С помощью вакцины BPL-1357, особенно при интраназальном введении, мы пытаемся вызвать всеобъемлющий иммунный ответ, который точно имитирует иммунитет, полученный после естественной инфекции гриппа, — говорит Мэтью Мемоли (Matthew Memoli), возглавляющий испытания вакцины. — Это сильно отличается от почти всех других вакцин против гриппа или других респираторных вирусов, которые сосредоточены на индукции иммунитета к одному вирусному антигену и часто не вызывают иммунитета слизистых оболочек».

«Вакцины против гриппа, которые могут обеспечить длительную защиту от широкого спектра сезонных вирусов гриппа, а также от вирусов с пандемическим потенциалом, были бы бесценными инструментами общественного здравоохранения», — говорится в заявлении директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи (Anthony S. Fauci).