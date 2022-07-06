Оценена вероятность исключения России из G20

Вадим Карасев

Политолог Межуев счел исключение России из G20 маловероятным

Исключение России из формата «Большой двадцатки» (G20) маловероятно — западные страны не захотят ради этого портить отношения с другими государствами-участниками объединения. Так в разговоре с «Лентой.ру» оценил вероятность приостановки членства Москвы в G20 политолог, кандидат философских наук Борис Межуев.

«Вероятность очень небольшая, потому что незападные члены этой организации резко против. На раскол G20 Запад не пойдет, решения этих незападных стран, в том числе председательствующей сейчас Индонезии, Запад переломить не сможет. Смысла большого в этом нет, потому что G20 — это государственное объединение не близких культурно, политически и идеологически государств. Это просто самые крупные государства по ряду направлений, которые выясняют свои отношения», — сказал он.

При этом существует вероятность, что значение и роль саммита G20 могут уменьшиться, считает Межуев.

Участвовать или нет в формате G20 в этом году, президенту России Владимиру Путину предстоит решить самому. Другие участники объединения не смогут на это повлиять, уверен политолог.

«Уже ясно, что не откажут. Но какой формат выберет сам президент — очный или заочный — сказать сложно. Мне кажется, это будет заочное участие», — заключил он.

Москва предварительно проинформировала Индонезию, где 15-16 ноября этого года пройдет встреча «Большой двадцатки», что Владимир Путин примет участие в мероприятии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) России.

30 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва остается членом G20.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров других стран не бойкотировать мероприятие. Он усомнился, что президент России лично приедет на встречу.