Ольга Бузова о конфликте с сестрой: «Женские споры есть у всех!»

Длительное время ходили слухи о ссоре Ольги Бузовой с сестрой Аней. Недавно родственницы все же уладили имеющиеся конфликты. Ольга же призналась, что очень любит Анну, несмотря ни на что.

Сейчас между сестрами все хорошо, они надеются, что впредь никаких ссор между ними не будет.

«В наших сердцах друг к другу всегда жила, живет и будет жить любовь. Мы родные сестры! Как бы кто не хочет нас рассорить, мы все равно ими остаемся! Мы можем по-разному мыслить, не соглашаться друг с другом, и это нормально! Женские споры... Они есть у всех!» — призналась 36-летняя телезвезда в личном блоге.

А недавно Анна высказывалась по этому поводу, подчеркивая, что с теплотой относится к Ольге. «Сколько бы мы не делали перерыв в отношениях, мы всегда были, есть и будем родными людьми. Всегда будем любить друг друга безусловной любовью», — отмечала Бузова-младшая.

В прошлом между звездными родственницами действительно возникали недопонимания, лишь со временем Анна поняла — не стоит держать обиду на людей, которые по-настоящими близки и дороги.

«Обижаться на родных — глупость полная. Уже наобижалась так, что довела себя до инсульта. Больше никаких обид не держу. Очень люблю родителей и сестру. Это безусловная любовь. Она есть и будет всегда в моем сердце. И как бы мы ни ссорились, что бы ни происходило, какие бы недопонимания ни возникали семья — самое важное, что есть. И любить свою семью я буду всегда!» — откровенничала 34-летняя бизнесвумен.