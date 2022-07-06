Ольга Бузова рассказала о романе с политиком

Поговаривают, что ведущая и певица Ольга Бузова закрутила роман с влиятельным и богатым мужчиной. Блогер Tatarka FM в эфире шоу «Злые языки» заявила, что Ольга Бузова на самом деле вовсе не так уж свободна, как пытается показать. Якобы на самом деле она уже давно встречается с влиятельным политиком средних лет и планирует выйти за него замуж в следующем году.Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский отказался комментировать личную жизнь певицы, заинтриговав народ фразой: «Счастье любит тишину». А вот сама знаменитость оказалась более словоохотливой. «Я была бы и рада, если бы у меня появился влиятельный мужчина, политик. Но пока я свободна. Поэтому, уважаемые влиятельные мужчины, не упустите шанс! По поводу девушки, в фантазиях которой я уже встречаюсь с кем-то, — спасибо вам, что загадываете правильные желания», — впервые прокомментировала разговоры о своем романе с политиком Ольга Бузова, цитирует «Super».