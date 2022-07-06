Ольга Бузова рассказала о ссоре с сестрой

Ведущая и певица Ольга Бузова серьезно поссорилась со своей сестрой Анной. Долгое время ходили слухи о ссоре Ольги Бузовой с сестрой Анной. Недавно родственницы все же уладили конфликты, забыли обиды. Ольга призналась, что очень любит сестренку, несмотря ни на что. Сейчас между сестрами все хорошо. Обе надеются, что впредь никаких ссор между ними не будет. «В наших сердцах друг к другу всегда жила, живет и будет жить любовь. Мы родные сестры! Как бы кто не хотел нас рассорить, мы все равно ими остаемся! Мы можем по-разному мыслить, не соглашаться друг с другом — и это нормально! Женские споры... Они есть у всех!» — призналась 36-летняя телезвезда в личном блоге.А недавно Анна высказывалась на эту тему, подчеркивая, что с теплом относится к Ольге. «Сколько бы мы ни делали перерыв в отношениях, мы всегда были, есть и будем родными людьми. Всегда будем любить друг друга безусловной любовью», — отмечала Бузова-младшая. В прошлом между звездными родственницами действительно возникали недопонимания, лишь со временем Анна поняла — не стоит держать обиду на людей, которые по-настоящему близки и дороги. «Обижаться на родных — глупость полная. Уже наобижалась так, что довела себя до инсульта. Больше никаких обид не держу. Очень люблю родителей и сестру. Это безусловная любовь. Она есть и будет всегда в моем сердце. И как бы мы ни ссорились, что бы ни происходило, какие бы недопонимания ни возникали семья — самое важное, что есть. И любить свою семью я буду всегда!» — откровенничала 34-летняя бизнесвумен.