«Он очень классный»: Полина Гагарина сделала комплимент бывшему
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«Он очень классный»: Полина Гагарина сделала комплимент бывшему

«Он очень классный»: Полина Гагарина сделала комплимент бывшему

В прошлом году артистка развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым, с которым прожила в браке около семи лет. Между супругами было всякое, но, несмотря ни на что, им удалось сохранить теплые отношения.


Недавно Исхаков посетил концерт Гагариной, а позже Полина пропиарила курс экс-супруга, не поскупившись на комплименты.

«Мой бывший муж выпустил курс фотографии, очень крутой. Я предлагаю вам записаться на него и послушать это самим с середины июля. Он правда очень классный — и муж, и курс», — поделилась 35-летняя исполнительница с подписчиками.

Напомним, Дмитрий Исхаков тяжело переживал разрыв. Артистка в свою очередь не торопилась делиться с поклонниками своими чувствами по этому поводу.

«Думаю, нас сильно подкосил период, когда мы в течение нескольких месяцев по два раза в неделю летали в Китай: там Полина принимала участие в одном проекте. Это было очень тяжело. По 16 часов мы добирались в один конец (самолет, автобус, поезд, автобус) и через день — обратно. Мы держались вместе. Это было важно. В тот период в Китае было очень много непростых моментов, связанных и с логистикой, и со здоровьем, и с самим проектом. Мне казалось, если мы вместе это пройдем, то справимся со всем. Я ошибался», — откровенничал фотограф.

Как-то появлялись слухи о новом романе Дмитрия, но они так и не получили подтверждения. «Не ищу замены или компенсации. Сильно занят сейчас воспитанием дочери, проектами и работой. Конкретно в данный момент я один, не в отношениях. Что будет завтра, никто не знает. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы быть одному. Моя нервная система дорога̒ мне как память, а нервные клетки, как известно, не восстанавливаются. Это понимание приходит с опытом», — говорил он в интервью Passion.ru.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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