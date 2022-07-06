Победители "Лидеров России" стали соавторами законопроекта о компенсациях за вред жизни волонтеров
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Победители "Лидеров России" стали соавторами законопроекта о компенсациях за вред жизни волонтеров

Победители "Лидеров России" стали соавторами законопроекта о компенсациях за вред жизни волонтеров

Закон о компенсациях за вред жизни или здоровью волонтеров позволит расширить добровольческое движение в стране, считают депутаты Госдумы, победители конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – Владимир Самокиш и Татьяна Дьяконова.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий в РФ единые правила выплаты компенсаций за вред жизни и здоровью волонтеров.


"Компенсации будут выплачиваться за добровольческую деятельность на территории страны, а также при оказании гуманитарной помощи за рубежом. Да, волонтер знает, что, отправляясь в ту или иную горячую точку, он подвергает себя и свою жизнь риску, но он должен быть и четко уверен в том, что государство берет на себя заботу о нем. Уверена, что данная инициатива позволит расширить добровольческое движение в нашей стране в разы", – отметила Дьяконова. По ее словам, успешный опыт работы волонтеров во время пандемии в рамках акции #МЫВМЕСТЕ показал, что у добровольческого движения большое будущее.

«Мы понимаем, что движение волонтеров в нашей стране будет только расширяться. Оперативно приходить на помощь нуждающимся – это не для галочки, это, к счастью, сегодня норма поведения в нашем обществе. Только во время акции #МЫВМЕСТЕ волонтеры смогли оказать помощь более 6 миллионам человек. Сегодня добровольцы помогают в Донбассе медикам, работают на освобожденных территориях Украины. Стоит отметить, что "доброволец" сегодня не имеет какого-то единого облика – студент, госслужащий, предприниматель. Например, участники проектов президентской платформы разных возрастов, статусов и профессий принимают активное участие в добровольческом движении как в регионах страны, так и на Донбассе. Сегодня настал момент помочь тем, кто помогает. Рада быть соавтором этого важного законопроекта!» - сказала Дьяконова.

Самокиш также уверен в необходимости закона, который гарантирует защиту каждому волонтеру. Депутат не первый год выступает с различными предложениями по расширению возможностей для добровольцев. В прошлом году на встрече участников Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ он предложил президенту России Владимиру Путину привлекать добровольцев к политическим процессам.

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По материалам: uposters.ru

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