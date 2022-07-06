Пользователи Твиттера обсуждают, как называть контейнер для еды. Вариантов больше, чем вам может показаться
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Пользователи Твиттера обсуждают, как называть контейнер для еды. Вариантов больше, чем вам может показаться

Пользователи Твиттера обсуждают, как называть контейнер для еды. Вариантов больше, чем вам может показаться

Часто ли вы задумываетесь о том, как разные вещи называются в других регионах? А ведь это очень любопытно, ведь, например, знакомый вам файлик для бумаги где-то окажется мультифорой, а гостиную в квартире кто-то называет залом или большой комнатой и никак иначе. На этот раз под пристальное внимание пользователей Твиттера попали пластиковые контейнеры для еды.

Пользователь Твиттера выяснил, что у пластиковых контейнеров для еды много народных названий

Конечно же, под этим твитом началась перекличка, в которой люди рассказывали, как называют контейнер они. Покажем вам некоторые из ответов.

Немного о чеплашке



Неучтённые варианты



В поисках своих

Тайна пруты раскрыта

Ещё несколько региональных вариантов



Ох уж эти ланчбоксы


Один из самых смешных вариантов


Неловкая ситуация

И ещё парочка неучтённых вариантов


Некоторые посчитали, что эта подборка недостаточно корректна



Такие «подмены» называются в русском языке метонимией. Например, мы говорим, что «кипит чайник», когда на самом деле закипает не чайник, а вода в нём. Видимо, здесь происходит подобный перенос значений.

А вот бонус:

Александр Куликов, предоставивший карту о ластиках часто изучает такие региональные словечки. У нас есть пост на основе его исследований о том, что идёт после «камень-ножницы-бумага».

А пока рассказывайте, как называете контейнер вы?

# Интересное
По материалам: twizz

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