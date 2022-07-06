Пользователи Твиттера обсуждают, как называть контейнер для еды. Вариантов больше, чем вам может показаться
Часто ли вы задумываетесь о том, как разные вещи называются в других регионах? А ведь это очень любопытно, ведь, например, знакомый вам файлик для бумаги где-то окажется мультифорой, а гостиную в квартире кто-то называет залом или большой комнатой и никак иначе. На этот раз под пристальное внимание пользователей Твиттера попали пластиковые контейнеры для еды.
Пользователь Твиттера выяснил, что у пластиковых контейнеров для еды много народных названий
Конечно же, под этим твитом началась перекличка, в которой люди рассказывали, как называют контейнер они. Покажем вам некоторые из ответов.
Немного о чеплашке
Неучтённые варианты
В поисках своих
Тайна пруты раскрыта
Ещё несколько региональных вариантов
Ох уж эти ланчбоксы
Один из самых смешных вариантов
Неловкая ситуация
И ещё парочка неучтённых вариантов
Некоторые посчитали, что эта подборка недостаточно корректна
Такие «подмены» называются в русском языке метонимией. Например, мы говорим, что «кипит чайник», когда на самом деле закипает не чайник, а вода в нём. Видимо, здесь происходит подобный перенос значений.
А вот бонус:
Александр Куликов, предоставивший карту о ластиках часто изучает такие региональные словечки. У нас есть пост на основе его исследований о том, что идёт после «камень-ножницы-бумага».
А пока рассказывайте, как называете контейнер вы?