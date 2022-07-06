Пользователи Твиттера обсуждают, как называть контейнер для еды. Вариантов больше, чем вам может показаться

Часто ли вы задумываетесь о том, как разные вещи называются в других регионах? А ведь это очень любопытно, ведь, например, знакомый вам файлик для бумаги где-то окажется мультифорой, а гостиную в квартире кто-то называет залом или большой комнатой и никак иначе. На этот раз под пристальное внимание пользователей Твиттера попали пластиковые контейнеры для еды.

Пользователь Твиттера выяснил, что у пластиковых контейнеров для еды много народных названий

Конечно же, под этим твитом началась перекличка, в которой люди рассказывали, как называют контейнер они. Покажем вам некоторые из ответов.

Немного о чеплашке

Неучтённые варианты

В поисках своих

Тайна пруты раскрыта

Ещё несколько региональных вариантов

Ох уж эти ланчбоксы

Один из самых смешных вариантов

Неловкая ситуация

И ещё парочка неучтённых вариантов

Некоторые посчитали, что эта подборка недостаточно корректна

Такие «подмены» называются в русском языке метонимией. Например, мы говорим, что «кипит чайник», когда на самом деле закипает не чайник, а вода в нём. Видимо, здесь происходит подобный перенос значений.

А вот бонус:

Александр Куликов, предоставивший карту о ластиках часто изучает такие региональные словечки. У нас есть пост на основе его исследований о том, что идёт после «камень-ножницы-бумага».

А пока рассказывайте, как называете контейнер вы?