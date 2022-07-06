Представили еще одну игру для Game Pass на начало июля — Garden Story
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Представили еще одну игру для Game Pass на начало июля — Garden Story

Представили еще одну игру для Game Pass на начало июля — Garden Story


Компания Microsoft вчера объявила список игр для подписки Game Pass на первую половину июля, в рамках которого анонсировала 12 проектов. Но, как оказалось, игр в подписке будет заметно больше. Уже добавили Solasta: Crown of the Magister в Xbox Game Pass, хотя в списке проектов на первую половину июля ее не было, а теперь еще и анонсировали Garden Story для подписки.

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Объявлено, что игра Garden Story станет частью подписки Game Pass уже на следующей неделе — 12 июля, сразу после релиза на Xbox. Игру добавят в подписку для Xbox One и Xbox Series X | S. К скорому выходу Garden Story в Game Pass представили новый трейлер.


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Garden Story вышла в Steam в 2021 году, и у игры там сейчас около 500 отзывов, которые формируют «Очень положительную» оценку. В игре Garden Story предстоит стать стражем рощи, который, вместе с друзьями, спасает свой дом от нашествия гнили.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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