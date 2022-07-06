Представитель Ольги Бузовой внес ясность в новость о влиятельном женихе звезды
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Представитель Ольги Бузовой внес ясность в новость о влиятельном женихе звезды

Представитель Ольги Бузовой внес ясность в новость о влиятельном женихе звезды

Ольга Бузова после расставания с рэпером Давой долгое время была одна, но накануне блогерша Tatrka FM заявила — певица уже давно состоит в отношениях и готовится к свадьбе.


Об этом она рассказала в эфире шоу «Злые языки», отметив, что Ольга специально скрывает избранника и никому не говорит о нем, чтобы сохранить имидж. Tatarka FM даже раскрыла подробности их отношений, правда, не уточнила, откуда узнала об этом. «У нее сейчас очень влиятельный поклонник. Очень влиятельный! Ему 43 или 44 года. Абсолютно подтянутый человек. Я видела его. Он политик. Не могу сказать кто. У них будет свадьба следующей весной», — заявила она в Rutube-проекте.

Новость имела эффект разорвавшейся бомбы. Жизнь Бузовой интересует всех и без этого, а здесь еще и «тайный» и «влиятельный политик». Все стали гадать, кто же это и почему Ольга до сих пор не познакомила его со своей многочисленной аудиторией.

Но, как позже выяснилось, никого у Бузовой нет. По крайней мере так сказал ее бессменный представитель, Антон Бо. Для него было откровением узнать об этом из СМИ, и тем более странно услышать об этом от Tatarka FM.

«Если вдруг у нее есть контакт этого «влиятельного политика», пусть она попросит его связаться с Ольгой. Нам всем интересно узнать его имя, должность, да и вообще хочется самим бы понять, кто этот «новый парень Бузовой», — заявил менеджер знаменитости.

Отметим, что ранее Ольга сама говорила, что больше не хочет делать из своей личной жизни шоу, более того, она мечтает, чтобы у ее избранника не было соцсетей, тогда они смогут спокойно существовать и не рассказывать про свои отношения.

Напомним, Ольга один раз была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, а последние ее отношения закончились в 2021 году расставанием с рэпером Давой.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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