Продюсера Юрия Шатунова назвали мошенником
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Продюсера Юрия Шатунова назвали мошенником

Продюсера Юрия Шатунова назвали мошенником
Представляющегося директором певца Юрия Шатунова обвинили в мошенничестве.   Было предсказуемо, что внезапная смерть Юрия Шатунова станет отличной почвой для разных скандалов. Пока все ждали появления в студиях телешоу неизвестных «внебрачных детей» солиста группы «Ласковый май», был раскрыт другой обман. На днях некий Александр Герасимов представился концертным директором Шатунова и дал журналистам небольшое интервью. В  нем он упомянул о проблемах вдовы певца со здоровьем. Герасимов заявил, что Светлану госпитализировали из-за сердечной недостаточности. Однако Аркадий Кудряшов, директор и друг Шатунова, категорически опроверг эту информацию. Кудряшов назвал Герасимова самозванцем и аферистом. По его сведениям, певец не был знаком с мужчиной, объявившим себя его помощником.
«Не знаю, кто это. Первый раз слышу. Нет такого продюсера в шоу-бизнесе. Это мошенник, сразу вам говорю», — сказал Кудряшов. Настоящий директор покойного певца заверил, что точно уверен в своих словах. По его мнению, Герасимов просто обвел журналистов вокруг пальца ради своей минуты славы. Он уточнил, что всю информацию о жизни Шатунова лучше уточнять у него. «Я проработал с Шатуновым более 35 лет, столько вместе люди порой не живут», — цитирует Кудряшова «Пятый канал». Кудряшов заверил также, что с вдовой Шатунова всё в порядке. Она по-прежнему находится в России. Когда Светлана разберется с документами на получение наследства, она уедет с детьми домой в Германию.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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