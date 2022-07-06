Раскрыта правда шоу Андрея Малахова
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Раскрыта правда шоу Андрея Малахова

Раскрыта правда шоу Андрея Малахова
Один из редакторов рассказала правду о шоу ведущего Андрея Малахова. Редактор, пять лет проработавший с Андреем Малаховым в его шоу «Пусть говорят» и «Прямой эфир», поделился шокирующими подробностями съемок скандальных программ. Журналист рассказал, что работа и на Первом канале, и на «России 1» нацелена на завоевание максимальных рейтингов, поэтому сотрудники идут на все ради хорошего сюжета. Самое сложное в редакторской работе – это найти героя и уговорить его прийти в студию, чтобы поделиться своей историей. По словам журналиста, людям из «глубинки» они обещают юридическую, психологическую или другую помощь, деньги же сулят в последнюю очередь, а гонорар может составлять не более 50 тысяч рублей. К примеру, всем известная Диана Шурыгина в свое время получила совсем скромные суммы, а программа с ее участием около месяца пылилась в редакции, потому что никто не верил в ее успех.
Звездные гости требуют большие суммы за свое появление в студии, а некоторые эпатажные личности, такие как Гоген Солнцев, приходят в «Прямой эфир» уже с готовыми постановочными историями. Он сам нанимает актеров, репетирует с ними, а редакторы делают вид, что верят во все услышанное. Также, по словам журналиста, существуют топовые темы и герои, за которыми конкурирующие каналы ведут настоящую охоту. Таких людей выслеживают, потом пытаются подкупить или перекупить у соперников, а иногда доходит дело до похищения. «Перекуп и похищение будущих героев – нормальная практика. Иногда людям буквально говорят, что везут на Первый канал, а везут в студию «России 1». Ну, и наоборот. Так как доверчивых героев часто крадут, их приходится охранять. Однажды я трое суток провел на матрасе в коридоре женского отделения больницы, где лежала порноактриса Лола Тейлор, потому что за ней охотились НТВшники», — поделился редактор. К слову, потенциальная звезда ток-шоу появилась и на похоронах Пьера Нарцисса – некая дама, назвавшая себя его тайной любовницей. Женщину тут же оккупировали представители одного из телеканалов с охраной, следившей, чтобы никто из конкурентов к ней не подошел, сообщает Семь дней.
# Шоу-бизнес Малахов Андрей
По материалам: z-aya

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