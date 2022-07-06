Развод Винер и Усманова
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Развод Винер и Усманова

Развод Винер и Усманова

Бизнесмен-миллионер Алишер Усманов и главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова вместе больше 42 лет, но в браке состоят 30 лет. Неожиданно для всех пара, казавшаяся крепкой и счастливой, решила развестись. Правда, бизнесмен сразу заявил, что делить совместно нажитое имущество с супругой не собирается.

После судебного заседания мужу и жене дали месяц на обдумывание ситуации. Но сегодня, 6 июля, прошел слух, будто Алишер забрал заявление из суда, и дело о разводе закрыли. Пользователи сети подумали, что супруги передумали разрывать многолетние отношения и решили-таки остаться вместе. А известная ведущая Ксения Собчак со свойственной ей иронией предположила, что:

 «…развод нужен был, чтобы вывести ее из-под какого-то экономического удара в связи с санкциями. Тогда приходим к выводу, что сила удара оказалась несущественной».

Впрочем, позже выяснилось, что суд все же расторг брак Усмановых. В сети предположили, что Усманов отозвал иск, потому что развод оформили без судебного процесса. Впрочем, и сами супруги уверяли, что спокойно обо всем договорились. При этом причину расторжения брака ни один из супругов сообщать не стал.



«Если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев», - отвечала журналистам Винер-Усманова. Видимо, так и получилось.

Напомним, что за время союза оба партнера достигли больших высот. Сейчас Алишер Усманов занимает 7 строчку в рейтинге богатейших людей России (состояние оценивается в 11,5 млрд. долларов), а Ирина является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, и воспитала не одно поколение олимпийских чемпионок. К слову, совместных детей у пары нет, несмотря на многолетний брак.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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