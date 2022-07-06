Рената Литвинова поделилась фото преобразившейся дочки в Париже
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Рената Литвинова поделилась фото преобразившейся дочки в Париже

Рената Литвинова поделилась фото преобразившейся дочки в Париже
Дочь актрисы и режиссера, 20-летняя Ульяна стала настоящей красавицей. Сегодня актриса с гордостью поделилась кадрами со своей подросшей дочерью, и поклонники отметили: девушка выросла настоящей красавицей, очень стильной и разбирающейся в моде. Ульяна уложила гелем волосы, надела яркие украшения и стильные очки. Это неудивительно, ведь наследница актрисы уже спланировала свое будущее. Она готовится стать дизайнером.
Кстати, так же, как и ее бойфренд Федор Дьяконов, которому в июне исполнилось 25 лет. В связи с этим событием Ульяна поздравила избранника, опубликовав у себя в блоге в соцсети серию их трогательных фотографий. На снимках молодые люди позировали на фоне парижского Диснейленда. Влюбленные надели милые ободки с ушками, подчеркнув таким образом, что они пара.
Знакома с избранником своей дочери и Рената Литвинова, и он актрисе явно пришелся по душе. Кстати, ей довелось поработать с ним над спектаклем «Звезда нашего периода», Федор создал костюмы для этого проекта. Рената Литвинова находится за границей уже несколько месяцев. Как выяснилось не так давно, одна из причин ее нахождения там — то, что врачи запретили ей летать. Об этом поведал Павел Табаков, задействованный с артисткой в двух постановках – «Звезда вашего периода» и «Северный ветер». Из-за отъезда Литвиновой во Францию эти спектакли убрали из репертуара до конца сезона. При этом сын Марины Зудиной свою партнершу ни в чем не винит.
# Шоу-бизнес Литвинова Рената
По материалам: z-aya

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