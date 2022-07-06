Рената Литвинова вместе с мировыми звездами приняла участие в модном показе
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Рената Литвинова вместе с мировыми звездами приняла участие в модном показе

Рената Литвинова вместе с мировыми звездами приняла участие в модном показе
55-летняя актриса Рената Литвинова прошлась по подиуму в Париже, облачившись в черные перья. Рената Литвинова, сбежавшая из России во Францию, все больше ассимилируется в западную индустрию. Актриса приняла участие в Неделе высокой моды, проходящей в настоящее время в Париже, и вышла на подиум в одном из самых ярких показов – коллекции Balenciaga. Причем российская знаменитость появилась на дефиле наряду с звездами мировой величины – Николь Кидман, Ким Кардашьян, Наоми Кэмпбелл, Дуа Липой и Беллой Хадид.
Литвиновой для показа выбрали оригинальное черное платье, покрытое перьями, торчащими во все стороны, а дополнили ее наряд черными обтягивающими перчатками на всю длину руки и такого же цвета плотными колготками.
В черном платье вышла и Кардашьян, но ей досталось не такое «чудо в перьях», а более классический вариант, подчеркивающий фигуру с внушительным вырезом на груди. Кидман же блистала на подиуме в серебряном платье с открытыми плечами и длинным шлейфом. Напомним, Рената Литвинова покинула Россию в начале весны. Актриса никого не предупредила об отъезде и лишь через месяц отправила художественному руководителю МХТ, где она задействована в нескольких спектаклях, документы, доказывающие, что в Париже она проходит лечение. Коллеги артистки тоже уверяют, что пока она не может вернуться в страну по состоянию здоровья: мол, врачи запретили ей летать на самолетах. Однако, судя по активной светской жизни Литвиновой, чувствует она себя хорошо и настроена на то, чтобы остаться во Франции.
# Шоу-бизнес Литвинова Рената
По материалам: z-aya

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