Рианна стала самой молодой self-made-миллиардершей в США
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Рианна стала самой молодой self-made-миллиардершей в США

Рианна стала самой молодой self-made-миллиардершей в США

Певица Рианна стала самой молодой self-made-миллиардершей в США. Об этом сообщает издание Hypebeast.

Рианна попадала в список самых богатых женщин США, самостоятельно добившихся успеха, по версии Forbes на протяжении трех лет. В 2022 году она оказалась на 21-м месте и стала единственной миллиардершей моложе 40 лет. Состояние 34-летней певицы на данный момент оценивается в 1,4 млрд долларов.

Доходы Рианны не ограничиваются прибылью от музыкального бизнеса: намного больше певица заработала на продажах своих косметических брендов Fenty Beauty и Fenty Skin, а также бренда нижнего белья Savage X Fenty.

По уровню доходов Рианну, однако, опережает 41-летняя Ким Кардашьян, которая немного богаче: состояние звезды реалити-шоу составляет 1,8 млрд долларов. Ранее, в 2018 году, самой молодой миллиардершей в США стала сестра Ким, Кайли Дженнер. Однако позже стало известно, что состояние Кайли немного меньше миллиарда долларов.

В мае Рианна впервые стала мамой: у певицы и ее бойфренда, рэпера A$AP Rocky, родился сын. Однако Рианна уже выходит в свет: в минувшие выходные она прилетела в Лондон, чтобы поддержать возлюбленного на фестивале Wireless.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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