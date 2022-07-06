Россиянам напомнили о штрафах во дворе дома
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Россиянам напомнили о штрафах во дворе дома

Россиянам напомнили о штрафах во дворе домаАдвокат Кудерко напомнила, что во дворе дома нельзя мыть машину и самовольно сажать цветы

Адвокат Елена Кудерко напомнила россиянам о штрафах, которые грозят им во дворе дома, в беседе с агентством «Прайм».

Как пояснила Кудерко, двор многоквартирного жилого дома является общественным пространством. Поэтому в этом месте действуют общие запреты на курение табака и распитие алкогольных напитков, за нарушение которых грозит штраф от 500 до 1000 рублей. За подобные действия на детской площадке сумма нарушения увеличивается в три раза.

Кроме того, во дворе нельзя мыть и ремонтировать транспортные средства. За это нарушителей могут оштрафовать на сумму от 3000 до 4500 рублей.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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