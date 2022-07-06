Россиянку оштрафовали на 30 тысяч рублей за призывы к миру и цитату из Библии
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Россиянку оштрафовали на 30 тысяч рублей за призывы к миру и цитату из Библии

Россиянку оштрафовали на 30 тысяч рублей за призывы к миру и цитату из БиблииЖительницу Череповца оштрафовали на 30 тысяч рублей за цитату из Библии и призывы к миру

Жительницу Череповца оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что она призывала к миру и цитировала шестую заповедь из Библии. Об этом сообщается на сайте Вологодского областного суда.

18 марта женщина написала аэрозольными баллончиками на снегу слова «Ни убий» (цитата из шестой заповеди Библии — прим. «Ленты.ру»), «Мир»и сделала еще несколько надписей.

В связи с этим череповецкий суд признал ее виновной в совершении правонарушения по части первой статьи 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России») и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Череповчанка решила обжаловать решение суда и сослалась на отсутствие в ее действиях состава правонарушения. Также она указала, что размер штрафа оказался завышенным. Однако Вологодский областной суд с ней не согласился.

«Смысл надписей в связи с событиями на Украине верно расценен судом первой инстанции как дискредитация использования Вооруженных сил Российской Федерации, которые участвуют не в войне, а проводят спецоперацию в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», — говорится в решении суда.

Ранее в Ставрополе местный житель написал заявление о прохождении альтернативной военной службы. Во время комиссии он осудил действия на Украине и полицейский, присутствовавший на заседании, обвинил его в дискредитации российской армии.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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