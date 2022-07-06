С Надежды Бабкиной требуют колоссальную сумму денег

Шукшина считает, что театр певицы Надежды Бабкиной нарушил авторские права. Вот уже несколько лет на сцене театра «Русская песня» идет спектакль по произведениям Василия Шукшина «Калина красная». Главную роль в постановке исполняет дочь автора Мария. Однако ее сестры Ольга и Екатерина не согласны с творческой политикой учреждения. Ольга и Екатерины Шукшины недовольны тем, что в театре «Русская песня» до сих пор ставят спектакль «Калина красная». Как выяснили журналисты, дело в авторских правах. У театра давно закончилась лицензия, а потому постановки не должно быть в репертуаре. Теперь сестры требуют от «Русской песни» более полумиллиона рублей. Ольга запросила 364 809, а Екатерина претендует на 243 206 рублей. А вот Мария очевидно никаких претензий не имеет. Вот уже несколько лет она играет в «Калине красной» Любу Байкалову. В знаменитой экранизации советского периода эту роль исполнила ее звездная родительница Лидия Федосеева-Шукшина.В спектакле задействована и руководитель театра Надежда Бабкина. Артистка отмечала, что «Калина красная» для нее особенный проект, ведь он напоминает публике о таланте Василия Макаровича. «Я очень сильно люблю Россию. Произведения Шушкина наполнены нашим историческим, глубинным содержанием. Как можно это топтать?» — делилась звезда в шоу «Откройте, Давид!». С трепетом говорит о работе в спектакле и Андрей Мерзликин. Актер признавался, что поначалу отклонил предложение исполнять роль Егора Прокудина, так как опасался сравнений с с самим Шукшиным. Ведь писатель сам воплотил образ Прокудина в одноименной картине. «Боялся не поднять эту планку. А когда играл последнюю мизансцену на премьере, где мой герой лежит на лавочке, у меня была только одна мысль: «Идиот, ты же хотел отказаться!» — вспоминал звезда, цитирует Telegram-канала Mash.