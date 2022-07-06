С Надежды Бабкиной требуют колоссальную сумму денег
Сегодня, 18:05
Шукшина считает, что театр певицы Надежды Бабкиной нарушил авторские права. Вот уже несколько лет на сцене театра «Русская песня» идет спектакль по произведениям Василия Шукшина «Калина красная». Главную роль в постановке исполняет дочь автора Мария. Однако ее сестры Ольга и Екатерина не согласны с творческой политикой учреждения. Ольга и Екатерины Шукшины недовольны тем, что в театре «Русская песня» до сих пор ставят спектакль «Калина красная». Как выяснили журналисты, дело в авторских правах. У театра давно закончилась лицензия, а потому постановки не должно быть в репертуаре. Теперь сестры требуют от «Русской песни» более полумиллиона рублей. Ольга запросила 364 809, а Екатерина претендует на 243 206 рублей. А вот Мария очевидно никаких претензий не имеет. Вот уже несколько лет она играет в «Калине красной» Любу Байкалову. В знаменитой экранизации советского периода эту роль исполнила ее звездная родительница Лидия Федосеева-Шукшина.
В спектакле задействована и руководитель театра Надежда Бабкина. Артистка отмечала, что «Калина красная» для нее особенный проект, ведь он напоминает публике о таланте Василия Макаровича. «Я очень сильно люблю Россию. Произведения Шушкина наполнены нашим историческим, глубинным содержанием. Как можно это топтать?» — делилась звезда в шоу «Откройте, Давид!». С трепетом говорит о работе в спектакле и Андрей Мерзликин. Актер признавался, что поначалу отклонил предложение исполнять роль Егора Прокудина, так как опасался сравнений с с самим Шукшиным. Ведь писатель сам воплотил образ Прокудина в одноименной картине. «Боялся не поднять эту планку. А когда играл последнюю мизансцену на премьере, где мой герой лежит на лавочке, у меня была только одна мысль: «Идиот, ты же хотел отказаться!» — вспоминал звезда, цитирует Telegram-канала Mash.
По материалам: z-aya