С Надежды Бабкиной требуют колоссальную сумму денег
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

С Надежды Бабкиной требуют колоссальную сумму денег

С Надежды Бабкиной требуют колоссальную сумму денег
Шукшина считает, что театр певицы Надежды Бабкиной нарушил авторские права. Вот уже несколько лет на сцене театра «Русская песня» идет спектакль по произведениям Василия Шукшина «Калина красная». Главную роль в постановке исполняет дочь автора Мария. Однако ее сестры Ольга и Екатерина не согласны с творческой политикой учреждения. Ольга и Екатерины Шукшины недовольны тем, что в театре «Русская песня» до сих пор ставят спектакль «Калина красная». Как выяснили журналисты, дело в авторских правах. У театра давно закончилась лицензия, а потому постановки не должно быть в репертуаре. Теперь сестры требуют от «Русской песни» более полумиллиона рублей. Ольга запросила 364 809, а Екатерина претендует на 243 206 рублей. А вот Мария очевидно никаких претензий не имеет. Вот уже несколько лет она играет в «Калине красной» Любу Байкалову. В знаменитой экранизации советского периода эту роль исполнила ее звездная родительница Лидия Федосеева-Шукшина.
В спектакле задействована и руководитель театра Надежда Бабкина. Артистка отмечала, что «Калина красная» для нее особенный проект, ведь он напоминает публике о таланте Василия Макаровича. «Я очень сильно люблю Россию. Произведения Шушкина наполнены нашим историческим, глубинным содержанием. Как можно это топтать?» — делилась звезда в шоу «Откройте, Давид!». С трепетом говорит о работе в спектакле и Андрей Мерзликин. Актер признавался, что поначалу отклонил предложение исполнять роль Егора Прокудина, так как опасался сравнений с с самим Шукшиным. Ведь писатель сам воплотил образ Прокудина в одноименной картине. «Боялся не поднять эту планку. А когда играл последнюю мизансцену на премьере, где мой герой лежит на лавочке, у меня была только одна мысль: «Идиот, ты же хотел отказаться!» — вспоминал звезда, цитирует Telegram-канала Mash.
# Шоу-бизнес Бабкина Надежда
По материалам: z-aya

Последние новости

Biomutant оптимизируют до Xbox Series X | S — игра получит 3 технических режима
Biomutant оптимизируют до Xbox Series X | S — игра получит 3
Добровольцы команды «Молодёжка ОНФ» организовали экологическую экспедицию в Ершовском заливе
Добровольцы команды «Молодёжка ОНФ» организовали экологическую
Британские министры начали увольняться из-за секс-скандала вокруг Джонсона
Британские министры начали увольняться из-за секс-скандала вокруг
Жена Юрия Шатунова рассказала о мошенниках
Жена Юрия Шатунова рассказала о мошенниках
Ольга Бузова рассказала о ссоре с сестрой
Ольга Бузова рассказала о ссоре с сестрой
Андрей Макаревич бросил внебрачных детей
Андрей Макаревич бросил внебрачных детей
С Надежды Бабкиной требуют колоссальную сумму денег
С Надежды Бабкиной требуют колоссальную сумму денег
Лера Кудрявцева высказала свою патриотическую позицию
Лера Кудрявцева высказала свою патриотическую позицию
В канадской армии разрешили краситься, делать пирсинг и носить юбки
В канадской армии разрешили краситься, делать пирсинг и носить юбки
В Подмосковье дети с диабетом начали получать системы мониторинга глюкозы
В Подмосковье дети с диабетом начали получать системы мониторинга
Количество кредитных СберКарт достигло пяти миллионов
Количество кредитных СберКарт достигло пяти миллионов
Звезда «Нэшвилла» рассказала о зависимости от алкоголя и опиоидов
Звезда «Нэшвилла» рассказала о зависимости от алкоголя и опиоидов

Топ на сегодня

Binance присоединится к диджитал-лендлизу для Украины
Binance присоединится к диджитал-лендлизу для Украины
В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"
В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"
Жителей Польши призвали экономить электричество из-за санкций против России
Жителей Польши призвали экономить электричество из-за санкций против
Core Scientific продал в июне 7202 BTC за $167 млн
Core Scientific продал в июне 7202 BTC за $167 млн
Bitmain анонсировала старт продаж Ethereum-майнера Antminer E9
Bitmain анонсировала старт продаж Ethereum-майнера Antminer E9

Еще по теме

Марию Шукшину заставили конкурировать с матерью
Мария Шукшина: «Все продается и все покупается. Если папа был бы жив, это бы его убило»
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Мария Шукшина получила страшное послание от матери