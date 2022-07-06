Садальский раскритиковал нового ведущего «Сегодня вечером» Николая Цискаридзе
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Садальский раскритиковал нового ведущего «Сегодня вечером» Николая Цискаридзе

Садальский раскритиковал нового ведущего «Сегодня вечером» Николая Цискаридзе
Звезда балета Николай Цискаридзе стал новым ведущим шоу «Сегодня вечером». Стас Садальский с самого перезапуска шоу «Сегодня вечером» следит за ним и его рейтингами. Острый на язык актер не скрывает своего негатива и постоянно критикует нового ведущего. В мае на экраны вышло обновленное шоу «Сегодня вечером», кресло ведущего занял Николай Цискаридзе. Знаменитый балетный танцовщик и руководитель академии Вагановой в Петербурге получает как много положительных, так и отрицательных откликов о своей работе на экране. Стас Садальский вновь проанализировал рейтинги и набросился на звезду. «Похоже у Первого канала «дело — швах». Балерун Цискаридзе рассказывает только о себе, маме, няне самозабвенно. Интересоваться другими людьми у него не получается. Ему не интересны чужие рассказы. Николя гостей пережидал, потом репликами невпопад напоминал, что он главный. Какое-то не «Сегодня вечером», а «Я и зеркало», — пошутил Садальский в личном блоге.
Актер уже не первый раз критикует Николая Максимовича. Ему не нравится его манера разговора, выбор тем, а также подача материала. При этом Цискаридзе говорил, что с ним не подписывали долгосрочный контракт — просто предложили провести пару передач, чтобы решить дальнейшую судьбу шоу. На всю критику звезда экрана отвечает спокойно, говоря о том, что такой формат выбирал совместно с редакторами и пока его это устраивает. Тем более, шоу перезапустилось после трех месяцев простоя. Напомним, в конце февраля началась специальная военная операция по защите Донбасса, поэтому на российском телевидении на какое-то время исчезли все развлекательные программы — их заменил информационный контент. Ситуация усугубилась еще и тем, что прежний ведущий «Сегодня вечером» Максим Галкин критически высказался о политической обстановке, а затем и вовсе уехал в Израиль. Руководству канала понадобилось экстренно искать ему замену и впервые Цискаридзе вышел в эфир к праздничной программе, посвященной 9 мая.
# Шоу-бизнес Цискаридзе Николай
По материалам: z-aya

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