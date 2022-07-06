Сегодня 5 игр добавили в Game Pass, хотя объявили, что добавят 4 игры
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Сегодня 5 игр добавили в Game Pass, хотя объявили, что добавят 4 игры

Сегодня 5 игр добавили в Game Pass, хотя объявили, что добавят 4 игры


Сегодня, 5 июля, компания Microsoft добавила в подписку Game Pass сразу 5 новых проекта — это игры: Last Call BBS, Solasta: Crown of the Magister, Yakuza 0, Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2. Стоит сказать, что игры серии Yakuza ранее уже были доступны в Game Pass, но они вновь вернулись, примерно через 6 месяцев после удаления их из подписки.

Игра Last Call BBS из новинок доступна только на PC, на Xbox проект пока не вышел. А Solasta: Crown of the Magister появилась в подписке на Xbox, на PC в подписку игру добавили еще в прошлом году.

Отметим, что в анонсе игр на первую половину июля Microsoft не указала игру Solasta: Crown of the Magister.

Last Call BBS


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Last Call BBS

Бармен загрузил свой ретро-компьютер полным набором головоломок, которые вы можете скачать и играть. Не нужно беспокоиться о защите от копирования, все они полностью взломаны и готовы к использованию!
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Solasta: Crown of the Magister


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Solasta: Crown of the Magister

Игру Solasta: Crown of the Magister создали горячие поклонники настольных ролевых игр, игравшие в них долгие годы. Бросайте инициативу, делайте внеочередные атаки, следите за тем, где герои стоят на поле боя и не забывайте, что позиция на возвышенности дает преимущество.
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Yakuza 0


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Yakuza 0

Блеск и распущенность 80-х возвращается в Yakuza 0. Пробейтесь через Токио и Осаку вместе с полюбившимися героями Кадзумой Кирю и Горо Мадзимой.
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Yakuza Kiwami


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Yakuza Kiwami

Yakuza, первая игра в серии популярнейших боевиков от SEGA, обретает новую жизнь в Yakuza Kiwami.
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Yakuza Kiwami 2


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Yakuza Kiwami 2

Через год после пропажи 10 миллиардов иен Кадзума Кирю пытается наладить мирную жизнь вместе с Харукой Савамурой.
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# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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