Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника артисту
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Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника артисту

Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника артистуСемья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника на могиле артиста

Cемья покойного певца Юрия Шатунова объявила о конкурсе на создание памятника артисту. Об этом сообщается на официальном сайте исполнителя.

Монумент будет установлен на могиле Шатунова на Троекуровском кладбище в Москве. Сроки проведения конкурса не уточняются. Памятник должен отвечать двум условиям: он должен быть выполнен в бронзе и соответствовать реальному росту певца, или быть выше.

Заявки уже принимаются. Для участия в конкурсе необходимо создать художественный эскиз будущего памятника и прописать его технические характеристики. В заявке также нужно описать свой опыт в качестве скульптора и приложить примеры ранее созданных памятников.

Родные Шатунова подчеркнули, что проект будет носить народный характер. В ближайшее время на сайте артиста будет открыт сбор средств на оплату памятника и прочие расходы.

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался 23 июня от обширного инфаркта. Ему было 48 лет.

Ранее сообщалось о том, что доследственную проверку по факту смерти Шатунова продлили на 30 дней.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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