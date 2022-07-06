Шатунов - народный артист?

Неожиданная смерть Юрия Шатунова вследствие обширного инфаркта шокировала его родных, коллег, друзей, поклонников. Многие только сейчас с удивлением узнали, что любимый артист, с которым пришло попрощаться больше 16 тысяч человек, не имел ни званий, ни наград.

Исправить данную «несправедливость» решились поклонники звезды, которые на данный момент собирают петицию в интернете. Если наберется достаточное количество голосов, то есть шанс, что документ дойдет до верхушки власти, и тогда Шатунову могут выдать звание «Народного артиста» посмертно.

«Он был любим народом. Его знали и любили везде, - говорится в петиции. - Почему артист без наград жил всю жизнь — загадка!».

Правда, с этим мнением согласны не все. Так, Юрий Лоза – певец, к слову, так же без званий и наград, считает, что Шатунову справедливо не дали «Народного артиста». Оказывается, Юрий 16 лет жил за границей, имеет немецкое гражданство и недвижимость в другой стране.





«Да какой он народный артист? – возмущается Лоза. - Это иностранный артист, у него немецкое гражданство».

Юрий Эдуардович уверен, что песни Шатунова слушают только из-за ностальгии, а на деле они не выдерживают никакой критики ни с точки зрения профессионализма, ни с точки зрения искусства. Грубо говоря, они бездарны, бессмысленны, не актуальны.

«Их народ полюбил тогда, - доказывает свою позицию Лоза. - Нельзя из-за ностальгии взять и вручить народного».

Лоза призывает молиться за упокой души Шатунова, ставить ему свечки, приходить на могилу, вспоминать. Это, по мнению музыканта, сейчас нужно больше, это передается на небеса. А звание важно при жизни, сейчас оно бесполезно.





Лоза считает, что звание «Народного артиста» уже не является таким, каким было раньше. Сейчас все опошлено и занижено.

«Сейчас это звание сильно обесценено, потому что «народные артисты» — это не пойми кто, - уверен исполнитель. - Народное звание сейчас присваивается немного по другим принципам».

Напомним, что Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в машине скорой помощи, когда врачи пытались оказать мужчине первую помощь. До этого артист отдыхал за городом в компании друзей и не сразу пожаловался на жжение в груди, что и стало роковой ошибкой.