Широкополые, вязаные и льняные: 8 летних головных уборов для классных образов и защиты от солнца
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Широкополые, вязаные и льняные: 8 летних головных уборов для классных образов и защиты от солнца

Широкополые, вязаные и льняные: 8 летних головных уборов для классных образов и защиты от солнца

Широкополые, вязаные и льняные: 8 летних головных уборов для классных образов и защиты от солнца

В летнюю жару не обойтись без головного убора, особенно если в планах долгий отдых на природе или поход на пляж. Какие модные аксессуары из ассортимента российских брендов помогут избежать солнечного удара и сделают любой образ классным, рассказывает редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова.

Панамы и летние шляпы — аксессуар, может, и вынужденный, но оттого не менее трендовый. И в этом сезоне звезды убеждают нас, что отказываться от него точно не стоит, ведь выбор модных моделей велик: от вязаных панам как у Хейли Бибер до широкополых панам как у Кендалл Дженнер. Ну и, конечно, вечная летняя классика — соломенная шляпа как у Риз Уизерспун.


Кендалл Дженнер
Риз Уизерспун

1.Le Vertyvér

Цена: 2 500 руб.

Льняная панама — отличный вариант на лето, учитывая, что и одежда из этого материала в жаркие дни пользуется спросом. У бренда можно найти панамы самых разных расцветок: от белой до ярко-оранжевой, фиолетовой или салатовой. Так что проблемы с тем, чтобы подобрать подходящую под любимый наряд, возникнуть не должно.


2.Totti

Цена: 7 184 руб.

Шляпы с невероятно широкими полями пару сезонов назад ввел в моду Jacquemus. В обычной жизни место такой гигантомании, конечно, едва ли получится найти, но существуют и более пригодные для повседневных образов аналоги. Белоснежная шляпа из бумажной соломы станет эффектным дополнением к летним образам — от макси-платья до купальника. А благодаря лентам стилизовать ее можно по-разному.


3.Hatfield

Цена: 5 000 руб.

Двусторонняя панама санкт-петербургского бренда — находка для практичных модников. Кстати, обратить внимание на бренд стоит и поклонникам фетровых шляп — именно они являются флагманской продукцией марки.

4.DADAKnit

Цена: от 2 500 руб.

Панама в морском стиле подойдет не только отпускникам — ее легко комбинировать с базовыми городскими образами, например, с классическими джинсами и белой рубашкой. Бренд придерживается осознанной моды, поэтому аксессуары тут делают из тех материалов, которые остаются от производства основных партий изделий. Еще одна особенность — выбрать цену, какую он сочтет правильной, тут предлагают самому покупателю. Например, в случае с панамой можно выбрать из трех вариантов: 2 500, 2 900 или 3 200 рублей.


5.Cocoshnick Headdress

Цена: 20 000 руб.

В Cocoshnick Headdress придумали, как обновить привычную классическую соломенную шляпу. К ней добавили яркий шнурок, патчи из денима и кожи, нашивки из ярких ниток и надпись Nervous Breakdown ("нервный срыв") — специально для тех, кого этим летом лучше не беспокоить.


Cocoshnick Headdress

6.Check Ya Head

Цена: 3 900 руб.

Этот уральский бренд существует с 1999 года, когда на пике популярности была уличная мода и сопутствующие ей субкультуры вроде скейтбординга. Обеспечить классными головными уборами покупателей тут смогут в любой сезон: хлопковая шляпа с широкими полями спасет от солнца, а вот ближе к зиме можно присматриваться к балаклавам и шапкам. Ведь, как говорят сами основатели о концепции своего бренда: "Это Урал. Здесь не выжить без тепла, защиты и нежности".


7.Yallo

Цена: от 5 600 руб.

Панама с кнопками в стиле сафари сразу настраивает на приключения. Если собираетесь в поход, то такой аксессуар будет незаменим. Впрочем, необязательно доставать рюкзак и палатку — такая панама отлично завершит и фестивальный образ с шортами, длинным топом-сеткой и казаками, а в городе ее можно носить с платьями в спортивном стиле. Коричневая панама обойдется в 5 600 рублей, а вот за черную придется выложить на 400 рублей больше.


8."Гарин"

Цена: 9 000 руб.

В мастерскую основателя бренда Сергея Малыхина стоит поспешить поклонникам ретроэстетики. Их ждут панамы в цветочных принтах, оригинальные бини, напоминающие скорее шляпки-таблетки и переосмысленные ушанки. Очевидный хит на лето — вот такая хлопковая морская шапочка, или просто "морячка". Эта модель действительно один из бестселлеров марки — шьют ее в мастерской уже пять лет, и спрос не ослабевает.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Владельцам Spotify и Snapchat пригрозили штрафами в шесть миллионов рублей
Владельцам Spotify и Snapchat пригрозили штрафами в шесть миллионов
Модель-пышечка, которая сведет с ума любого мужчину
Модель-пышечка, которая сведет с ума любого мужчину
Широкополые, вязаные и льняные: 8 летних головных уборов для классных образов и защиты от солнца
Широкополые, вязаные и льняные: 8 летних головных уборов для классных
Младшая сестра Майли Сайрус рассказала о своей зависимости
Младшая сестра Майли Сайрус рассказала о своей зависимости
Жена Гуфа рассказала о сексе в беременность, а Блиновская сняла себя без фильтров. Соцсети звезд
Жена Гуфа рассказала о сексе в беременность, а Блиновская сняла себя
В Нукутском районе отпраздновали областной Сур-Харбан
В Нукутском районе отпраздновали областной Сур-Харбан
В Совфеде ответили на призыв ФРГ запустить «Северный поток-2»
В Совфеде ответили на призыв ФРГ запустить «Северный поток-2»
Оценена вероятность исключения России из G20
Оценена вероятность исключения России из G20
Дочери Татьяны Навки вручил диплом об окончании МГИМО Дмитрий Песков
Дочери Татьяны Навки вручил диплом об окончании МГИМО Дмитрий Песков
Вячеслав Зайцев продавал картины за баснословные деньги
Вячеслав Зайцев продавал картины за баснословные деньги
Кобзон рассказала о состоянии Бориса Моисеева
Кобзон рассказала о состоянии Бориса Моисеева
Ольга Бузова рассказала о романе с политиком
Ольга Бузова рассказала о романе с политиком

Топ на сегодня

Жителей Польши призвали экономить электричество из-за санкций против России
Жителей Польши призвали экономить электричество из-за санкций против
Core Scientific продал в июне 7202 BTC за $167 млн
Core Scientific продал в июне 7202 BTC за $167 млн
В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"
В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"
Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации с хлором в ДНР
Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации с хлором в ДНР
«Инопланетянин» швырнул вставную челюсть в Катю Лель, которая жаловалась на похищение зубов НЛО
«Инопланетянин» швырнул вставную челюсть в Катю Лель, которая

Еще по теме

От гигантских заколок до косынок в стиле ретро: 5 аксессуаров для создания трендовых летних образов
10 платьев на лето: от яркого мини до удобного сарафана
9 вещей для пикника с друзьями в парке
Меховые панамы, яркие шапки, фетровые шляпы и другие самые модные головные уборы этой зимы