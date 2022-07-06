Широкополые, вязаные и льняные: 8 летних головных уборов для классных образов и защиты от солнца

Вадим Карасев

В летнюю жару не обойтись без головного убора, особенно если в планах долгий отдых на природе или поход на пляж. Какие модные аксессуары из ассортимента российских брендов помогут избежать солнечного удара и сделают любой образ классным, рассказывает редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова.

Панамы и летние шляпы — аксессуар, может, и вынужденный, но оттого не менее трендовый. И в этом сезоне звезды убеждают нас, что отказываться от него точно не стоит, ведь выбор модных моделей велик: от вязаных панам как у Хейли Бибер до широкополых панам как у Кендалл Дженнер. Ну и, конечно, вечная летняя классика — соломенная шляпа как у Риз Уизерспун.





Кендалл ДженнерРиз Уизерспун

1.Le Vertyvér

Цена: 2 500 руб.

Льняная панама — отличный вариант на лето, учитывая, что и одежда из этого материала в жаркие дни пользуется спросом. У бренда можно найти панамы самых разных расцветок: от белой до ярко-оранжевой, фиолетовой или салатовой. Так что проблемы с тем, чтобы подобрать подходящую под любимый наряд, возникнуть не должно.





2.Totti

Цена: 7 184 руб.

Шляпы с невероятно широкими полями пару сезонов назад ввел в моду Jacquemus. В обычной жизни место такой гигантомании, конечно, едва ли получится найти, но существуют и более пригодные для повседневных образов аналоги. Белоснежная шляпа из бумажной соломы станет эффектным дополнением к летним образам — от макси-платья до купальника. А благодаря лентам стилизовать ее можно по-разному.





3.Hatfield

Цена: 5 000 руб.

Двусторонняя панама санкт-петербургского бренда — находка для практичных модников. Кстати, обратить внимание на бренд стоит и поклонникам фетровых шляп — именно они являются флагманской продукцией марки.

4.DADAKnit

Цена: от 2 500 руб.

Панама в морском стиле подойдет не только отпускникам — ее легко комбинировать с базовыми городскими образами, например, с классическими джинсами и белой рубашкой. Бренд придерживается осознанной моды, поэтому аксессуары тут делают из тех материалов, которые остаются от производства основных партий изделий. Еще одна особенность — выбрать цену, какую он сочтет правильной, тут предлагают самому покупателю. Например, в случае с панамой можно выбрать из трех вариантов: 2 500, 2 900 или 3 200 рублей.





5.Cocoshnick Headdress

Цена: 20 000 руб.

В Cocoshnick Headdress придумали, как обновить привычную классическую соломенную шляпу. К ней добавили яркий шнурок, патчи из денима и кожи, нашивки из ярких ниток и надпись Nervous Breakdown ("нервный срыв") — специально для тех, кого этим летом лучше не беспокоить.





Cocoshnick Headdress

6.Check Ya Head

Цена: 3 900 руб.

Этот уральский бренд существует с 1999 года, когда на пике популярности была уличная мода и сопутствующие ей субкультуры вроде скейтбординга. Обеспечить классными головными уборами покупателей тут смогут в любой сезон: хлопковая шляпа с широкими полями спасет от солнца, а вот ближе к зиме можно присматриваться к балаклавам и шапкам. Ведь, как говорят сами основатели о концепции своего бренда: "Это Урал. Здесь не выжить без тепла, защиты и нежности".





7.Yallo

Цена: от 5 600 руб.

Панама с кнопками в стиле сафари сразу настраивает на приключения. Если собираетесь в поход, то такой аксессуар будет незаменим. Впрочем, необязательно доставать рюкзак и палатку — такая панама отлично завершит и фестивальный образ с шортами, длинным топом-сеткой и казаками, а в городе ее можно носить с платьями в спортивном стиле. Коричневая панама обойдется в 5 600 рублей, а вот за черную придется выложить на 400 рублей больше.





8."Гарин"

Цена: 9 000 руб.

В мастерскую основателя бренда Сергея Малыхина стоит поспешить поклонникам ретроэстетики. Их ждут панамы в цветочных принтах, оригинальные бини, напоминающие скорее шляпки-таблетки и переосмысленные ушанки. Очевидный хит на лето — вот такая хлопковая морская шапочка, или просто "морячка". Эта модель действительно один из бестселлеров марки — шьют ее в мастерской уже пять лет, и спрос не ослабевает.





Надя Бесчетникова