Школьники из ЛНР отправились в Самару на "Университетские смены"

Вадим Карасев

Семьдесят школьников из Свердловска Луганской Народной Республики поехали в Самару, чтобы поучаствовать в проекте "Университетские профильные образовательные смены".

Юные свердловчане посетят Самарский национальный исследовательский университет имени академика Сергея Королева, а также познакомятся с историческими местами и архитектурой Самарской области, побывают в музеях и на мастер-классах.

"В Россию отправляются одаренные дети, участники олимпиад, победители конкурсов Малой академии наук", - добавила руководитель экскурсионной группы Елена Рыженко.

Ученица Свердловской школы № 6 Алена Гайко рассказала, что примет участие в проекте впервые.

"Ожидаю, что поездка подарит много новых впечатлений, интересных знакомств, новых знаний, а еще поможет мне определиться с выбором будущей профессии", - сказала школьница.

Ребята пробудут в Самаре десять дней.