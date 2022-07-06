Швеция после подписания протокола о вступлении в НАТО стала отрицать договоренности с Турцией
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Швеция после подписания протокола о вступлении в НАТО стала отрицать договоренности с Турцией

Швеция после подписания протокола о вступлении в НАТО стала отрицать договоренности с Турцией

Швеция после подписания протокола о вступлении в НАТО стала отрицать договоренности с Турцией

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что меморандум о присоединении скандинавской страны к НАТО, подписанный Анкарой, не предполагает выдачи Турции курдов.

"В меморандуме нет никакого списка или чего-то подобного. Но что будет сделано, так это улучшение сотрудничества в области борьбы с терроризмом. И во время наших переговоров в Мадриде также не упоминались никакие цифры или конкретные списки", — отметила глава МИД королевства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о "дипломатической победе" его страны в связи с принятием Швецией и Финляндией условий Анкары.


"Мы проводим переговоры со Швецией об экстрадиции 60 террористов. Сейчас их число увеличено до 73. Мы будем следить за тем, выполнят ли они свое обещание", — подчеркивал турецкий лидер на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Мадриде.

Эрдоган подчеркнул, что в случае, если Швеция и Финляндия так и не исполнят обязательства по "борьбе с терроризмом", парламент Турции не станет даже рассматривать законопроект об их вступлении в Североатлантический альянс.

Во вторник главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде вместе с послами 30 стран НАТО, включая Турцию, подписали протоколы о вхождении двух скандинавских государств в Североатлантический альянс. 4 июля Хельсинки и Стокгольм завершили переговоры о присоединении к НАТО за один раунд, что стало абсолютным рекордом в истории организации.

"Что касается вопроса экстрадиции, нет никаких скрытых протоколов к тому меморандуму, который мы подписали с Турцией. Текст этого документа открыт и известен. Конкретных соглашений с Турцией об экстрадиции нет", - ответил министр иностранных дел Финляндии на вопрос о возможной экстрадиции граждан Турции, признанных на родине террористами.

Еще 27 июня глава министерства национальной обороны Турции Хулуси Акар утверждал, что Анкара все еще не может согласиться со вступлением двух стран в альянс. В начале месяца Турция выдвинула сразу десять условий, которые должны выполнить Швеция и Финляндия для того, чтобы Анкара сняла вето. Ключевые требования касаются прекращения поддержки Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), признанных в Турции террористическими.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Трейдер рассказал о перспективах восстановления биткоина до $22 000
Трейдер рассказал о перспективах восстановления биткоина до $22 000
Молодость против опыта
Молодость против опыта
Защита от негатива: талисманы, амулеты и советы
Защита от негатива: талисманы, амулеты и советы
Швеция после подписания протокола о вступлении в НАТО стала отрицать договоренности с Турцией
Швеция после подписания протокола о вступлении в НАТО стала отрицать
«Он очень классный»: Полина Гагарина сделала комплимент бывшему
«Он очень классный»: Полина Гагарина сделала комплимент бывшему
Юрий Шатунов оставил семьею без денег
Юрий Шатунов оставил семьею без денег
Digital Foundry удивлены работой F1 22 на Xbox Series S
Digital Foundry удивлены работой F1 22 на Xbox Series S
В Совфеде назвали возможные последствия приближения НАТО к границам России
В Совфеде назвали возможные последствия приближения НАТО к границам
В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"
В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"
Раскрыта правда шоу Андрея Малахова
Раскрыта правда шоу Андрея Малахова
Изрядно пополневшая Вера Сотникова разочаровала поклонников
Изрядно пополневшая Вера Сотникова разочаровала поклонников
Садальский раскритиковал нового ведущего «Сегодня вечером» Николая Цискаридзе
Садальский раскритиковал нового ведущего «Сегодня вечером» Николая

Топ на сегодня

Дмитрий Шепелев рассказал о грандиозном фиаско
Дмитрий Шепелев рассказал о грандиозном фиаско
Россиян предупредили об опасности использования VPN
Россиян предупредили об опасности использования VPN
Журналисты обнаружили связь 3AC с офшорной торговой службой 
Журналисты обнаружили связь 3AC с офшорной торговой службой
Касперский создает отечественный Windows и Android
Касперский создает отечественный Windows и Android
Российские военные рассказали о боях в «лисичанском котле»
Российские военные рассказали о боях в «лисичанском котле»

Еще по теме

Турция проведет переговоры с Финляндией и Швецией перед саммитом НАТО
Эрдоган пообещал документально подтвердить лицемерие Швеции и Финляндии
Анкара прокомментировала возможное решение Брюсселя о заморозке переговоров
Эрдоган объявил, что Турция не может полагаться НАТО