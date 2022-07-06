Швеция после подписания протокола о вступлении в НАТО стала отрицать договоренности с Турцией

Вадим Карасев

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что меморандум о присоединении скандинавской страны к НАТО, подписанный Анкарой, не предполагает выдачи Турции курдов.

"В меморандуме нет никакого списка или чего-то подобного. Но что будет сделано, так это улучшение сотрудничества в области борьбы с терроризмом. И во время наших переговоров в Мадриде также не упоминались никакие цифры или конкретные списки", — отметила глава МИД королевства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о "дипломатической победе" его страны в связи с принятием Швецией и Финляндией условий Анкары.

"Мы проводим переговоры со Швецией об экстрадиции 60 террористов. Сейчас их число увеличено до 73. Мы будем следить за тем, выполнят ли они свое обещание", — подчеркивал турецкий лидер на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Мадриде.

Эрдоган подчеркнул, что в случае, если Швеция и Финляндия так и не исполнят обязательства по "борьбе с терроризмом", парламент Турции не станет даже рассматривать законопроект об их вступлении в Североатлантический альянс.

Во вторник главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде вместе с послами 30 стран НАТО, включая Турцию, подписали протоколы о вхождении двух скандинавских государств в Североатлантический альянс. 4 июля Хельсинки и Стокгольм завершили переговоры о присоединении к НАТО за один раунд, что стало абсолютным рекордом в истории организации.

"Что касается вопроса экстрадиции, нет никаких скрытых протоколов к тому меморандуму, который мы подписали с Турцией. Текст этого документа открыт и известен. Конкретных соглашений с Турцией об экстрадиции нет", - ответил министр иностранных дел Финляндии на вопрос о возможной экстрадиции граждан Турции, признанных на родине террористами.

Еще 27 июня глава министерства национальной обороны Турции Хулуси Акар утверждал, что Анкара все еще не может согласиться со вступлением двух стран в альянс. В начале месяца Турция выдвинула сразу десять условий, которые должны выполнить Швеция и Финляндия для того, чтобы Анкара сняла вето. Ключевые требования касаются прекращения поддержки Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), признанных в Турции террористическими.