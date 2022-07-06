Сильный магнитный шторм 7 июля 2022 года может испортить праздник Рождества Иоанна Предтечи
Магнитная буря, которая пройдет 7 июля 2022 года, станет пиковой для всех метеопатов. Сила ее удара будет настолько сильна, что может испортить всем людям праздник Рождества Иоанна Предтечи. Многие начнут ощущать ее действие уже с самого утра.
Характеристика магнитной бури 7 июля 2022 года
Праздник Рождества Иоанна Предтечи в 2022 году станет самым стрессовым для всех метеозависимых людей. Магнитосферная обстановка 7 июля 2022 года не порадует метеопатов. Уже с полуночи 6 июля на Землю обрушится сильный космический шторм, который повлечет за собой шквал геоударов. Сила удара магнитной бури будет варьироваться в пределах от 3-х до 5 баллов.
С 7 по 11 июля будет длиться самая сильная магнитная буря, пик активности которой придется на 7 число. Влияние шторма оценивается как опасное. Его геоудары могут стать непредсказуемыми, поэтому всем метеопатам следует заранее готовиться к ухудшению ситуации. На протяжении 4-х дней ожидаются резкие скачки активности Солнца.
Какие симптомы могут наблюдаться у метеопатов 7 июля 2022 года
Больше всего от действия магнитных бурь страдают старые люди, беременные женщины, дети и те, у кого имеются хронические недуги. В это неблагоприятное время люди могут жаловаться на следующие симптомы:
- перепады артериального давления;
- учащенное сердцебиение;
- усталость и слабость;
- головокружение;
- снижение работоспособности;
- появление страха;
- апатию;
- онемение рук;
- раздражительность;
- упадок сил;
- изменение настроения;
- депрессию.
Период действия магнитных бурь является очень тяжелым для людей, имеющих психологические проблемы. В это время учащается число инфарктов и инсультов.
Как подготовиться к магнитной буре, чтобы не испортить праздник Рождества Иоанна Предтечи
Самое главное, в период действия магнитной бури следует всегда иметь при себе необходимые лекарственные препараты. Только благодаря им можно будет снизить симптомы метеозависимости, которые оказывают большое влияние на хронические недуги, работу нервной системы и на сердце.
В целом работники медицины советуют соблюдать простые рекомендации:
- высыпаться;
- отказаться от гаджетов перед отходом ко сну;
- утром принимать контрастный душ;
- правильно питаться;
- отказаться от жирной, жареной, кислой и соленой пищи;
- отдать предпочтение фруктам, овощам, крупам и мясу;
- больше пить чистой воды;
- отказаться от кофе, чая и алкоголя;
- пить травяные чаи и успокаивающие настойки;
- делать ежедневно зарядку или разминку;
- больше гулять на свежем воздухе;
- регулярно проветривать свою комнату;
- не садиться за руль автомобиля;
- отказаться от тяжелой физической работы и той, которая требует много внимания.
В случае ухудшения состояния необходимо обратиться за помощью к специалисту. Не рекомендуется заниматься самолечением, потому что можно еще больше усугубить ситуацию.