Сильный магнитный шторм 7 июля 2022 года может испортить праздник Рождества Иоанна Предтечи

Магнитная буря, которая пройдет 7 июля 2022 года, станет пиковой для всех метеопатов. Сила ее удара будет настолько сильна, что может испортить всем людям праздник Рождества Иоанна Предтечи. Многие начнут ощущать ее действие уже с самого утра.

Характеристика магнитной бури 7 июля 2022 года

Праздник Рождества Иоанна Предтечи в 2022 году станет самым стрессовым для всех метеозависимых людей. Магнитосферная обстановка 7 июля 2022 года не порадует метеопатов. Уже с полуночи 6 июля на Землю обрушится сильный космический шторм, который повлечет за собой шквал геоударов. Сила удара магнитной бури будет варьироваться в пределах от 3-х до 5 баллов.





С 7 по 11 июля будет длиться самая сильная магнитная буря, пик активности которой придется на 7 число. Влияние шторма оценивается как опасное. Его геоудары могут стать непредсказуемыми, поэтому всем метеопатам следует заранее готовиться к ухудшению ситуации. На протяжении 4-х дней ожидаются резкие скачки активности Солнца.

Какие симптомы могут наблюдаться у метеопатов 7 июля 2022 года

Больше всего от действия магнитных бурь страдают старые люди, беременные женщины, дети и те, у кого имеются хронические недуги. В это неблагоприятное время люди могут жаловаться на следующие симптомы:

перепады артериального давления;

учащенное сердцебиение;

усталость и слабость;

головокружение;

снижение работоспособности;

появление страха;

апатию;

онемение рук;

раздражительность;

упадок сил;

изменение настроения;

депрессию.





Период действия магнитных бурь является очень тяжелым для людей, имеющих психологические проблемы. В это время учащается число инфарктов и инсультов.

Как подготовиться к магнитной буре, чтобы не испортить праздник Рождества Иоанна Предтечи

Самое главное, в период действия магнитной бури следует всегда иметь при себе необходимые лекарственные препараты. Только благодаря им можно будет снизить симптомы метеозависимости, которые оказывают большое влияние на хронические недуги, работу нервной системы и на сердце.

В целом работники медицины советуют соблюдать простые рекомендации:

высыпаться;

отказаться от гаджетов перед отходом ко сну;

утром принимать контрастный душ;

правильно питаться;

отказаться от жирной, жареной, кислой и соленой пищи;

отдать предпочтение фруктам, овощам, крупам и мясу;

больше пить чистой воды;

отказаться от кофе, чая и алкоголя;

пить травяные чаи и успокаивающие настойки;

делать ежедневно зарядку или разминку;

больше гулять на свежем воздухе;

регулярно проветривать свою комнату;

не садиться за руль автомобиля;

отказаться от тяжелой физической работы и той, которая требует много внимания.





В случае ухудшения состояния необходимо обратиться за помощью к специалисту. Не рекомендуется заниматься самолечением, потому что можно еще больше усугубить ситуацию.