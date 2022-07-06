Сильный магнитный шторм 7 июля 2022 года может испортить праздник Рождества Иоанна Предтечи
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Сильный магнитный шторм 7 июля 2022 года может испортить праздник Рождества Иоанна Предтечи

Сильный магнитный шторм 7 июля 2022 года может испортить праздник Рождества Иоанна Предтечи

Магнитная буря, которая пройдет 7 июля 2022 года, станет пиковой для всех метеопатов. Сила ее удара будет настолько сильна, что может испортить всем людям праздник Рождества Иоанна Предтечи. Многие начнут ощущать ее действие уже с самого утра.

Характеристика магнитной бури 7 июля 2022 года

Праздник Рождества Иоанна Предтечи в 2022 году станет самым стрессовым для всех метеозависимых людей. Магнитосферная обстановка 7 июля 2022 года не порадует метеопатов. Уже с полуночи 6 июля на Землю обрушится сильный космический шторм, который повлечет за собой шквал геоударов. Сила удара магнитной бури будет варьироваться в пределах от 3-х до 5 баллов.


С 7 по 11 июля будет длиться самая сильная магнитная буря, пик активности которой придется на 7 число. Влияние шторма оценивается как опасное. Его геоудары могут стать непредсказуемыми, поэтому всем метеопатам следует заранее готовиться к ухудшению ситуации. На протяжении 4-х дней ожидаются резкие скачки активности Солнца.

Какие симптомы могут наблюдаться у метеопатов 7 июля 2022 года

Больше всего от действия магнитных бурь страдают старые люди, беременные женщины, дети и те, у кого имеются хронические недуги. В это неблагоприятное время люди могут жаловаться на следующие симптомы:

  • перепады артериального давления;
  • учащенное сердцебиение;
  • усталость и слабость;
  • головокружение;
  • снижение работоспособности;
  • появление страха;
  • апатию;
  • онемение рук;
  • раздражительность;
  • упадок сил;
  • изменение настроения;
  • депрессию.


Период действия магнитных бурь является очень тяжелым для людей, имеющих психологические проблемы. В это время учащается число инфарктов и инсультов.

Как подготовиться к магнитной буре, чтобы не испортить праздник Рождества Иоанна Предтечи

Самое главное, в период действия магнитной бури следует всегда иметь при себе необходимые лекарственные препараты. Только благодаря им можно будет снизить симптомы метеозависимости, которые оказывают большое влияние на хронические недуги, работу нервной системы и на сердце.

В целом работники медицины советуют соблюдать простые рекомендации:

  • высыпаться;
  • отказаться от гаджетов перед отходом ко сну;
  • утром принимать контрастный душ;
  • правильно питаться;
  • отказаться от жирной, жареной, кислой и соленой пищи;
  • отдать предпочтение фруктам, овощам, крупам и мясу;
  • больше пить чистой воды;
  • отказаться от кофе, чая и алкоголя;
  • пить травяные чаи и успокаивающие настойки;
  • делать ежедневно зарядку или разминку;
  • больше гулять на свежем воздухе;
  • регулярно проветривать свою комнату;
  • не садиться за руль автомобиля;
  • отказаться от тяжелой физической работы и той, которая требует много внимания.


В случае ухудшения состояния необходимо обратиться за помощью к специалисту. Не рекомендуется заниматься самолечением, потому что можно еще больше усугубить ситуацию.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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