СМИ: Джонсон заявил членам британского кабмина, что не уйдет в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку, несмотря на демарш членов правительства страны и призывы покинуть пост.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки 27 членов британского правительства подали в отставку в связи со скандалом вокруг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Новый скандал вокруг фигуры Джонсона связан с назначением на ответственные должности функционера правящей Консервативной партии Криса Пинчера, которого обвиняют в домогательствах к мужчинам. Джонсону вменяют то, что он, зная о склонностях Пинчера, продвигал его по службе.

«Борис Джонсон заявил членам кабинета министров, что не уйдет в отставку, поскольку считает, что это вызовет месяцы хаоса и нестабильности», — пишет газета Times.

По информации издания, британский премьер «абсолютно полон решимости» остаться и считает, что уход оставит его правительство в «свободном падении», а также отвлечет Консервативную партию борьбой за лидерство.

Ранее ряд членов правительства Великобритании призвали Джонсона уйти в отставку, среди них министр внутренних дел Прити Пател и министр транспорта Грант Шэппс.