Стало известно, как Евгений Петросян добился своего успеха
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Стало известно, как Евгений Петросян добился своего успеха

Стало известно, как Евгений Петросян добился своего успеха
Юморист Евгений Петросян заработал колоссальное количество денег. Артист за десятки лет работы на эстраде завоевал настоящую любовь публики, а появление юмориста на сцене всегда сопровождается громким смехом и искренними улыбками. Сокрушительный успех артиста объясняет его коллега, юморист Александр Морозов. По его словам, сила Петросяна заключается в его трудолюбии и преданности одному делу. Найдя для себя юмор как главное занятие по жизни, он до сих пор остается верен своему выбору.
«Он фанатик, болеющий своей профессией», — высказался Морозов «Собеседник.ру». Юморист отметил, что ему, например, сложно заниматься только юмором. В такие периоды он начинает скучать по драматической сцене, и наоборот. У Евгения Вагановича ровно противоположная ситуация. «Я мечусь между двух стульев. А у Евгения Вагановича все просто: он сел на свой стул — или, точнее, на трон — и сидит на нем, никого не подпуская», — поделился Александр с журналистами.
# Шоу-бизнес Петросян Евгений
По материалам: z-aya

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