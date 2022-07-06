Стало известно, как Евгений Петросян добился своего успеха

Юморист Евгений Петросян заработал колоссальное количество денег. Артист за десятки лет работы на эстраде завоевал настоящую любовь публики, а появление юмориста на сцене всегда сопровождается громким смехом и искренними улыбками. Сокрушительный успех артиста объясняет его коллега, юморист Александр Морозов. По его словам, сила Петросяна заключается в его трудолюбии и преданности одному делу. Найдя для себя юмор как главное занятие по жизни, он до сих пор остается верен своему выбору.«Он фанатик, болеющий своей профессией», — высказался Морозов «Собеседник.ру». Юморист отметил, что ему, например, сложно заниматься только юмором. В такие периоды он начинает скучать по драматической сцене, и наоборот. У Евгения Вагановича ровно противоположная ситуация. «Я мечусь между двух стульев. А у Евгения Вагановича все просто: он сел на свой стул — или, точнее, на трон — и сидит на нем, никого не подпуская», — поделился Александр с журналистами.