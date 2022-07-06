Стало известно о падении вертолета в российском регионе
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Стало известно о падении вертолета в российском регионе

Стало известно о падении вертолета в российском регионеДвое пострадали при крушении частного вертолета на территории совхоза «Новый» в Якутии

В Мирнинском районе Якутии потерпел крушение частный вертолет. Об этом сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пишет Regnum.

Там добавили, что в результате крушения вертолета R44II RA-06 228 в российском регионе пострадали два человека. Стало известно, что воздушное судно упало на территории совхоза «Новый».

«Ведется расследование. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — сообщили в МАК.

В июне в Якутии три воздушных судна потерпели крушение. В результате жесткой посадки самолета Ан-30 все выжили, при падении Ми-8 пострадали 15 человек, при крушении Ан-2 — погибли два человека, еще один — получил травмы.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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