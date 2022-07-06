Стало известно о реакции Москвы на высылку дипломатов из Болгарии
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Стало известно о реакции Москвы на высылку дипломатов из Болгарии

Стало известно о реакции Москвы на высылку дипломатов из Болгарии«Известия» сообщили о намерении России закрыть свое посольство в Болгарии

Россия намерена закрыть свое посольство в Софии после беспрецедентной высылки российских дипломатов из Болгарии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Кроме того, Москва планирует выдворить болгарских работников дипмиссий, которые функционируют на территории России. «Мы поступим зеркально. Не исключено, что дело может дойти до полного разрыва [дипотношений]», — заявил источник издания.

Собеседник издания напомнил, что София приняла решение выслать 70 «невзаимозаменяемых сотрудников». При этом в общей сложности российское посольство покинули около 180 человек, включая членов семей сотрудников диппредставительства. В настоящее время в посольстве остается пара десятков человек, добавил источник.

28 июня власти Болгарии решили выслать 70 российских дипломатов из страны, объяснив это тем, что россиян подозревают в шпионаже. Москва полностью отвергла данные обвинения. В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил в ответ на действия Софии закрыть посольство Болгарии в Москве. По его словам, решение Софии действительно парализует работу посольства России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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