Суд арестовал помощника главы МВД Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями

Басманный суд Москвы заключил под арест помощника министра внутренних дел России Сергея Умнова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, передает РИА «Новости».

Такое решение суд мотивировал многолетним стажем обвиняемого в правоохранительных органах, благодаря которому он знаком с методами следствия и на свободе может попытаться противодействовать ему, скрыться и согласовать свою позицию с соучастниками. Также судья, вынося вердикт, обратила внимание на показания свидетелей и доказательства, которые подтверждают причастность Умнова к преступлению.

Защита в ответ указывала на истечение сроков давности преступления и положительные характеристики обвиняемого.

Заседание прошло в закрытом режиме для защиты данных свидетелей обвинения и недопущения разглашения информации по следствию.

Помимо этого, суд арестовал генерал-майора в отставке, бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова по аналогичному обвинению. По данным следствия, с 2016 по 2020 год несколько представителей руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями в виде приобретения на средства фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущества для личного пользования.

Фигурантами по делу, помимо Умнова, также проходят глава УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший замглавы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов.