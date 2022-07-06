Суд арестовал помощника главы МВД Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Суд арестовал помощника главы МВД Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями

Суд арестовал помощника главы МВД Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями

Суд арестовал помощника главы МВД Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями

Басманный суд Москвы заключил под арест помощника министра внутренних дел России Сергея Умнова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, передает РИА «Новости».

Такое решение суд мотивировал многолетним стажем обвиняемого в правоохранительных органах, благодаря которому он знаком с методами следствия и на свободе может попытаться противодействовать ему, скрыться и согласовать свою позицию с соучастниками. Также судья, вынося вердикт, обратила внимание на показания свидетелей и доказательства, которые подтверждают причастность Умнова к преступлению.

Защита в ответ указывала на истечение сроков давности преступления и положительные характеристики обвиняемого.

Заседание прошло в закрытом режиме для защиты данных свидетелей обвинения и недопущения разглашения информации по следствию.

Помимо этого, суд арестовал генерал-майора в отставке, бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова по аналогичному обвинению. По данным следствия, с 2016 по 2020 год несколько представителей руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями в виде приобретения на средства фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущества для личного пользования.

Фигурантами по делу, помимо Умнова, также проходят глава УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший замглавы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Катя Лель впервые встретилась с инопланетянами, которые похитили ее еще в начале 90-х (фото + 2 видео)
Катя Лель впервые встретилась с инопланетянами, которые похитили ее
Победители "Лидеров России" стали соавторами законопроекта о компенсациях за вред жизни волонтеров
Победители "Лидеров России" стали соавторами законопроекта
10-месячный сын Лизы Арзамасовой и Авербуха впервые полетел на самолете в Сочи
10-месячный сын Лизы Арзамасовой и Авербуха впервые полетел на
Рената Литвинова вместе с мировыми звездами приняла участие в модном показе
Рената Литвинова вместе с мировыми звездами приняла участие в модном
Григорий Лепс впервые раскрыл причины развода с женой
Григорий Лепс впервые раскрыл причины развода с женой
Развод Винер и Усманова
Развод Винер и Усманова
Fireblocks станет стратегическим партнером подразделения SIX Group
Fireblocks станет стратегическим партнером подразделения SIX Group
Как выбрать строительный подъемник
Как выбрать строительный подъемник
В Эстонии начали искать замену грузам из России
В Эстонии начали искать замену грузам из России
Владельцам Spotify и Snapchat пригрозили штрафами в шесть миллионов рублей
Владельцам Spotify и Snapchat пригрозили штрафами в шесть миллионов
Модель-пышечка, которая сведет с ума любого мужчину
Модель-пышечка, которая сведет с ума любого мужчину
Широкополые, вязаные и льняные: 8 летних головных уборов для классных образов и защиты от солнца
Широкополые, вязаные и льняные: 8 летних головных уборов для классных

Топ на сегодня

В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"
В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"
Россиянам напомнили о штрафах во дворе дома
Россиянам напомнили о штрафах во дворе дома
Кардиолог предупредила сердечников о влиянии жары на действие лекарств
Кардиолог предупредила сердечников о влиянии жары на действие лекарств
Трейдер рассказал о перспективах восстановления биткоина до $22 000
Трейдер рассказал о перспективах восстановления биткоина до $22 000
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 05.07.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 05.07.2022

Еще по теме

Басманный суд арестовал главного конструктора системы информобеспечения МВД
Суд арестовал экс-главу «РусГидро» до 22 августа
Басманный суд арестовал мэра Владивостока до конца июля
Следствие требует экстрадиции из США информатора WADA Родченкова