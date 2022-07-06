Суд Сакович и Макеевой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Суд Сакович и Макеевой

Суд Сакович и Макеевой

В 2018 году актриса Анастасия Макеева вышла замуж за адвоката Александра Саковича, но уже через год этот брак распался. Александр променял Настю на актрису Екатерину Седик, на которой позже женился. А сейчас, спустя почти 3 года после развода, он подает в суд на свою бывшую супругу.

Сама Макеева недоумевает, почему Александр так поступил с ней. Экс-супруг сам ушел из семьи, так как ему не нравилось, что актриса продолжает строить карьеру, а не сидит дома и не посвящает себя полностью ведению домашнего хозяйства. Он нашел новую любовь, женился, но все же продолжает «терроризировать» Настю.

«Он женился на красотке, поэтому должен быть счастлив. – уверена Настя. - Но происходит как-то так».


Чего же хочет от бывшей жены Сакович? Оказывается, разделить совместно нажитое имущество. Недвижимость супруги за свой короткий брак купить не успели, а вот дорогой автомобиль Настя приобрела. Как оказалось, машина и является предметом судебного разбирательства. Также речь идет о каком-то кредите, впрочем, Настя уверяет, что ничего о нем не знает.

По словам Макеевой, суд по поводу раздела «вялотекущий». Сакович постоянно носит какие-то бумаги, но дело не сдвигается с мертвой точки. Причем сама актриса на суды не ходит, так как не хочет тратить на это время – ее интересы представляет адвокат.

«Носит бумаги какие-то. – рассказывает актриса. - То он миллионер, то он нищий. Пока не разобрался».



Первое судебное заседание по данному вопросу состоится 13 июля. На него пойдет представитель Макеевой, будет ли в зале сам истец – неизвестно. Настя в шоке от поступка бывшего возлюбленного. Она не понимает, почему спустя столько времени он вдруг вспомнил о машине.

К слову, Александр женат на Екатерине Седик с ноября 2020 года, а Настя Макеева уже год счастлива в браке со строителем Романом Мальковым, который ради возлюбленной оставил семью с 4 детьми. Казалось бы, экс-супруги давно должны забыть друг о друге, но вскоре им все же предстоит встретиться в суде.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

В июне доход биткоин-майнеров обвалился на 26%
В июне доход биткоин-майнеров обвалился на 26%
В Зиме мужчину, зарезавшего знакомого из мести за убийство брата, осудили на восемь лет
В Зиме мужчину, зарезавшего знакомого из мести за убийство брата,
Суд Сакович и Макеевой
Суд Сакович и Макеевой
Стало известно о падении вертолета в российском регионе
Стало известно о падении вертолета в российском регионе
Глава РАН пожаловался на низкие зарплаты ученых
Глава РАН пожаловался на низкие зарплаты ученых
Захарова назвала причину внутренних проблем Великобритании
Захарова назвала причину внутренних проблем Великобритании
Оценена подлинность выложенных хакерами данных украинских разведчиков
Оценена подлинность выложенных хакерами данных украинских разведчиков
Умерла бывшая балерина Большого театра Алла Богуславская
Умерла бывшая балерина Большого театра Алла Богуславская
Тамара Глоба в своем гороскопе на 7 июля 2022 года предостерегает от излишней эмоциональности
Тамара Глоба в своем гороскопе на 7 июля 2022 года предостерегает от
440+ игр и DLC для Xbox со скидками на этой неделе: до 12 июля
440+ игр и DLC для Xbox со скидками на этой неделе: до 12 июля
Экс-редактор "Пусть говорят" и "Прямого эфира" раскрыл, сколько получают герои скандальных шоу
Экс-редактор "Пусть говорят" и "Прямого эфира"
Ольга Бузова о конфликте с сестрой: «Женские споры есть у всех!»
Ольга Бузова о конфликте с сестрой: «Женские споры есть у всех!»

Топ на сегодня

Binance присоединится к диджитал-лендлизу для Украины
Binance присоединится к диджитал-лендлизу для Украины
В Нижнеилимском районе водитель Lada Largus погиб, перевернувшись в кювет при обгоне
В Нижнеилимском районе водитель Lada Largus погиб, перевернувшись в
Сестра Фриске: «У меня агрессивный вид рака четвертой степени. Но я борец»
Сестра Фриске: «У меня агрессивный вид рака четвертой степени. Но я
DeepMind научила ИИ «справедливо» распределять богатство
DeepMind научила ИИ «справедливо» распределять богатство
Володин пообещал жесткий ответ на удары ВСУ по российским городам
Володин пообещал жесткий ответ на удары ВСУ по российским городам

Еще по теме

Анастасия Макеева вынуждена судиться с бывшим мужем
Актриса Анастасия Макеева снова вышла замуж
Анастасия Шубская вышла замуж за Александра Овечкина
Анастасия Макеева сообщила, что поменяла фамилию