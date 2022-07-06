Суперлуние в Козероге 13 июля 2022 года: Близнецам ограничить финансовые расходы, а Девам расставить приоритеты

13 июля 2022 года произойдет важное событие, которое называется суперлунием. С точки зрения астрономии, это фаза полной Луны при ее максимальном сближении с Землей. С астрологической точки зрения, это энергетически очень мощный, в чем-то даже опасный период, способный оказывать сильное воздействие на каждый знак зодиака. Усугубляет ситуацию переход Луны в знак Козерога, что вызывает сложности с решением многих финансовых вопросов.

Овен





В этот энергетически непростой период Овны могут проявлять излишнюю горячность и торопливость, а также браться за непосильные задачи. Если хотите достичь успеха в каких-то начинаниях, постарайтесь гармонизировать свое состояние, взвешивать каждый шаг и реально оценивать свои силы.

Телец





Тельцам в день суперлуния не следует увлекаться какими-то грандиозными идеями и принимать важные решения, а лучше заниматься текучкой и решать простые насущные задачи. Прислушивайтесь к мнению окружающих, при возникновении сомнений советуйтесь с близкими людьми, все важные вопросы просто откладывайте на потом.

Близнецы





Близнецам в этот день следует ограничить финансовые расходы. Старайтесь не совершать крупные покупки, не заключать сделки, не вкладывать деньги в долгосрочные проекты — они окажутся неудачными. В идеале в этот день лучше отдохнуть на природе.

Рак





Суперлуние может негативно отразиться на чувствительных Раках, активизируя в их подсознании старые страхи и проблемы. Постарайтесь в этот период сконцентрировать свое внимание на чем-то позитивном: займитесь любимым хобби, отправьтесь с друзьями на концерт или в театр.

Лев





У Львов в период суперлуния может возникнуть эмоциональная усталость и ностальгическое настроение. Вы с тоской будете вспоминать старые добрые времена, когда не приходилось с таким трудом зарабатывать деньги. Возможно, вам захочется встретиться с кем-то из старых друзей. Не отказывайте себе в этом.

Дева





Множество дел, которые навалятся на Деву в этот период, потребуют предельной концентрации сил. Постарайтесь расставить приоритеты и действуйте поэтапно. Главное, правильно рассчитать свои силы, и тогда удача не заставит себя долго ждать.

Весы





У Весов наступает не самый удачный период в финансовой сфере. Вам с трудом удается сохранять баланс между доходами и расходами. В суперлуние эта проблема может сильно отразиться на вашем настроении и привести к необдуманным поступкам. Старайтесь контролировать свои эмоции, а решение финансовых вопросов отложите на потом.

Скорпион





У Скорпиона могут обостриться отношения с родственниками. Вы столкнетесь с непониманием и серьезными разногласиями в вопросах финансов. Постарайтесь отложить на потом решение важных задач, ни с кем не делитесь своими планами и избегайте темы финансовых перспектив.

Стрелец





Период суперлуния никак не отразится на праздничном настроении Стрельцов, которые в это время будут настроены на веселое времяпрепровождение в компании друзей. Единственное, чего вам следует опасаться — публичных споров на тему политики, которые могут перерасти в серьезный конфликт.

Козерог





У Козерога наступает благоприятный период для зарабатывания денег. Ваше чувство ответственности и забота о близких помогают раздвигать горизонты и находить источники дохода в самых неожиданных местах. Но не следует забывать об отдыхе и поддержании энергетического баланса.

Водолей





У Водолея намечаются неплохие перспективы в творчестве. Если вы чувствуете в себе какие-то таланты и способности, их надо срочно развивать. Не исключено, что в ближайшее время вы встретите человека, который окажет вам в этом неоценимую поддержку. Будьте внимательны к знакам судьбы.

Рыбы





У Рыб в период суперлуния на первый план выйдет тема отношений. Может обостриться чувство вины по отношению к близкому человеку, возникнуть желание поговорить по душам или сделать для него что-то приятное. Главное, чтобы вы могли сдерживать негативные эмоции, если окажется, что он с вами сейчас не на одной волне.