Свежее фото Горбачева

Сейчас Михаилу Горбачеву, бывшему генсеку ЦК КПСС и экс-президенту СССР, уже 91 год. Несмотря на прекрасный врачебный уход, состояние здоровья пожилого мужчины оставляет желать лучшего. А недавно в сеть попало фото известного политика.

Здоровье Горбачева

Первые «звоночки» начались в 2011 году, когда Михаил отказался от поездки в Лондон на похороны Маргарет Тэтчер, куда были приглашены крупные политики. Причиной отказа от поездки стало плохое самочувствие Михаила Сергеевича и необходимость пройти медицинские процедуры.

В апреле 2011 года Горбачев перенес сложную операцию на позвоночнике в немецкой клинике «Schön Klinik München Harlaching», позже – еще несколько операций по другим причинам. Также он много лет страдает от диабета в тяжелой форме.

В ноябре 2016 года Горбачеву провели 2 серьезные операции: по установке кардиостимулятора и по замене хрусталиков в глазах из-за катаракты. В 2019 году он лежал в больнице в связи с воспалением легких. С 2020 года – находится на диализе почек, периодически проходит процедуру очистки крови.

Состояние политика к данному времени

Сейчас состояние здоровья Михаила Сергеевича оставляет желать лучшего. По словам экономиста Руслана Гриберга, который недавно навещал экс-политика, Горбачев чувствует себя «более-менее». Мол, ничего критического нет, просто возраст.





«Ну что вы хотите в 91 год? – отмечает экономист. - Просто сил меньше становится у него».

По словам Руслана, Михаил Сергеевич сейчас редко встает и мало двигается, многое забывает, произвольно и резко меняет тему разговора. За мужчиной установлено круглосуточное наблюдение, возле его кровати дежурят врачи, палата – отдельная, со всеми удобствами.

Специально для Горбачева сформирован определенный план лечения, лечащие врачи регулярно советуются с другими экспертами и коллегами.

Впрочем, в фонде экс-президента СССР отметили, что слова Руслана Гринберга, а также вся информация, публикуемая в Телеграм-каналах, не являются правдой. При этом представители фонда отказались комментировать вопросы о состоянии здоровья политика.





Впрочем, в скором времени в сети появились кадры с Горбачевым. Михаил Сергеевич действительно находится на больничной койке, рука перевязана, а из-под бинта виден огромный синяк, который образовался после частых капельниц. Стены и специально оборудованная кровать с простым бельем не оставляют никакого сомнения – это не домашнее помещение. Михаил Сергеевич лежит в клинике, вид у него измученный.

Напомним, что у Михаила Горбачева только одна наследница – дочка Ирина, которая сделала его дедушкой дважды, подарив внучек Ксению и Настю. У политика есть и правнуки – Никита и Саша.