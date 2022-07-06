Тамара Глоба в своем гороскопе на 7 июля 2022 года предостерегает от излишней эмоциональности
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Тамара Глоба в своем гороскопе на 7 июля 2022 года предостерегает от излишней эмоциональности

Тамара Глоба в своем гороскопе на 7 июля 2022 года предостерегает от излишней эмоциональности

Российский астролог Тамара Глоба предостерегает все знаки зодиака 7 июля 2022 года от излишней эмоциональности и нерациональной активности, а также советует не давать обещаний, которые они не способны будут выполнить.

Что рекомендуют звезды представителям Огненной стихии 7 июля 2022 года

Овнам нужно набраться терпения – результаты их деятельности не появятся мгновенно, поэтому расстраиваться пока рано. Представителей знака, как выяснило издание rsute.ru, будет «напрягать» в этот день медлительность других людей, с которыми они связаны по работе или другим делам, но эмоциональные замечания по этому поводу могут только спровоцировать конфликты, а дипломатия скорее поможет делу.

Львам нельзя торопиться в этот день – все нужно делать аккуратно и вдумчиво, не соглашаясь на сомнительные и странно выгодные предложения. Надежность и уверенность должны быть первостепенными, а внешние факторы не должны мешать сосредоточенности представителей знака.

Стрельцы могут получить новые возможности в этот день, благодаря которым будут способны достичь собственных целей быстрее и легче. Это могут быть выгодные предложения, новые проекты или более высокая должность – в любом случае, нужно прислушиваться к интуиции, чтобы не ошибиться. В личной жизни возможны положительные перемены.

Гороскоп от Тамары Глобы на 7 июля 2022 года для представителей стихии Земли

 

Тельцов могут ждать неприятности в профессиональной сфере в виде, например, разногласий с партнерами или конфликта с коллегами, но не стоит давать ему «разгораться» – лучше сохранить хорошие отношения. Есть шанс заполучить нового союзника, от которого представители знака даже не ожидали помощи.

Девам следует быть максимально осторожными в этот день, чтобы не навредить себе. Если есть возможность бездействовать в каких-то важных делах, то лучше ею воспользоваться, обходя опасности и риски. Не рекомендовано начинать что-либо новое, а также подписывать какие-либо документы. В общении с людьми следует избегать замечаний – нужно быть тактичными и корректными.

Козерогам благоприятно в этот день доводить до конца начатые дела, искать ответы на интересующие вопросы, а также строить планы на будущее (но не долгосрочные, так как ситуация все равно вынудит их менять) и принимать тактические решения. Это время отлично подходит для знакомств и старта новых романтических отношений.

Какие события прогнозируют звезды Воздушным знакам зодиака на 7 июля 2022 года

Близнецов ждет удачный день, который потребует активности – завершения ранее начатых проектов, реализации новых и выполнения давно накопившихся задач. Но не стоит пока браться за долгосрочные задачи – время еще не пришло. Вечер неплохо было бы провести в кругу друзей или с любимым человеком в романтической обстановке.

Весы почувствуют некоторое напряжение, они способны сильно расстраиваться даже из-за мелочей, чем существенно усложняют собственную жизнь. Это может привести к тому, что представители знака упустят много возможностей и не смогут двигаться к поставленной цели так быстро, как они хотят. Кроме того, возможны конфликты со старшими родственниками – придется отстаивать свое мнение.

Водолеям необходимо философски отнестись к своим предыдущим неудачам, чтобы поднялся жизненный тонус и самооценка, а также укрепить уверенность в собственных силах. Возможны приятные новости издалека, благоприятным станет также планирование скорой поездки или события. Звезды рекомендуют прислушиваться к советам старших родственников.

Что прогнозирует Тамара Глоба на 7 июля 2022 года представителям Водной стихии

Ракам предстоит творческая самореализация, которая повысит рейтинг среди окружающих и даже поможет в нахождении того, кто способен помочь с успехом закончить все проекты, стартующие в этот день. Новые знакомства с противоположным полом в этот временной период могут принести позитивные эмоции, но вряд ли закончатся чем-то серьезным.

Скорпионам следует готовиться к переменам. Они могли бы уже наступить, но, к сожалению, процесс «тормозит» острая нехватка информации и «невнятные подсказки» интуиции. Не следует в этот день подписывать какие-либо документы, а также принимать важные решения или завершать какие-то процессы. Миролюбивость представителей знака поможет наладить отношения с близкими и родными людьми.

Рыб ждет не очень удачный день – могут возникнуть финансовые проблемы, внезапные трудности в делах, конфликтные ситуации с коллегами и руководством. Нельзя упускать из виду завистников и недоброжелателей – они готовятся нанести удар по репутации представителей знака. Кроме того, напряженными будут отношения с близкими, и эти все неприятности способны принести большой вред здоровью Рыб.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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