Тариф Black от Tele2: стоит ли его подключать?
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Тариф Black от Tele2: стоит ли его подключать?

У Теле2 разработано достаточно много предложений. Можно подключать тарифные планы для смартфонов, планшетов, модемов и роутеров.

Тариф Black от Tele2: стоит ли его подключать?

Подробно изучить все тарифы этого оператора можно здесь https://vsesimki.ru/catalog/tarify/operator_tele2/. Сразу после своего появления на сайте оператора интересным и привлекательным для абонентов стал тарифный план Black. За 800 рублей в месяц пользователь получает:

  • безлимитное общение в сети Теле2 по РФ;

  • пакет 1200 минут;

  • бесплатное пользование мессенджерами;

  • 100 СМС на любой российский номер;

  • 60 Гб мобильного интернета.

Также предусмотрена возможность подключить домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с. Тогда размер абонентской платы автоматически увеличится до 1 тыс. рублей. Оператор предоставляет возможность бесплатно пользоваться мобильными мессенджерами в поездках. Включены две полезные опции: «Безлимитные мессенджеры за границей» и «Безлимитные мессенджеры на полуострове». Если своевременно оплачивать тарифный план, можно пользоваться выгодными услугами.

Голосовое общение с клиентами своего оператора на расходует базовый пакет минут. Общайтесь бесплатно с абонентами Теле2 даже в поездках по стране. Компания предоставляет обслуживание по выделенной линии. Сотрудники принимают звонки по выделенной линии 711 и помогают решить любую проблему.

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Предложение Black привлекательно тем, что можно переносить неизрасходованные остатки и бесплатно делиться гигабайтами. Неизрасходованные минуты или гигабайты не сгорают, они автоматически переходят на следующий расчетный период. Услуга «Делитесь ГБ» позволит раздавать трафик другим пользователям. В рамках предложения клиенты получают доступ к киносервису Wink, more.tv. Можно смотреть любимые фильмы, сериалы всей семьей.

Оператор не блокирует номер даже при отрицательном балансе. Дополнительные пакеты трафика по 500 Мб можно покупать за 60 р. Тариф Black предназначен только для телефонов и планшетных компьютеров. Если абонент в течение 120 дней не пользуется услугами и не пополняет счет, с баланса автоматически будет сниматься ежедневная абонентская плата 3 р.

Преимущества тарифного плана:

  • Бесплатное общение внутри сети, можно общаться с клиентами Теле2 и не расходовать при этом пакет минут.

  • Хороший запас мобильного трафика, возможность подключать дополнительные пакеты.

  • Неограниченный доступ к мессенджерам.

  • Выделенная линия техподдержки.

  • Остатки не сгорают, а переносятся на следующий месяц.

Купить интернет Теле2 очень просто. Можно заказать сим-карту с безлимитом через специализированный интернет-магазин сим-карт.


# Бизнес

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