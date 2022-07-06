Тест: Сможете ли вы угадать, кто из этих знаменитостей выше?

Сегодня у нас будет немного интуитивный тест, посвящённый сравнению роста известных людей. Представим, что это познавательно-интерактивно контент, где вы в целом узнаете реальный рост многих звёзд и одновременно с этим сможете попробовать угадать, кто выше в каждой паре наших сегодняшних героев.

Поскольку речь здесь пойдёт не о профессиональных спортсменах (с одним исключением), чей рост специально измеряется, как важный показатель для их карьеры, рост тех же кинозвёзд мы в основном узнаём со слов самих актёров и актрис. А людям в целом свойственно преувеличивать свой рост. Из-за этого в интернете можно найти очень противоречивые числа, присуждающие одному и тому же человеку совершенно разное количество сантиметров.

Поэтому мы взяли данные с сайтов, которые специализируются на ростах знаменитостей. Будем надеяться, они точны. Ну а если вы дочитали до этого момента, то вы точно готовы начать!

Кто же выше? Ожидайте сюрпризов.





/15Кто выше?

Ума Турман

Шарлиз Терон

Ума Турман: 181 см; Шарлин Терон: 177 см.

/15Кто выше?

Крис Хемсворт

Джейсон Момоа

Крис Хемсворт: 191 см; Джейсон Момоа: 193 см.

/15Кто выше?

Николь Кидман

Зендея

Николь Кидман: 179 см; Зендея: 174 см.

/15Кто выше?

Дэниэл Рэдклифф

Элайджа Вуд

Дэниэл Рэдклифф: 164 см; Элайджа Вуд: 165 см. Тут на тоненького! Но некоторые источники дают Вуду ещё +2-3 сантиметра, так что с большой долей вероятности он всё же выше Рэдклиффа.

/15Кто выше?

Мария Шарапова

Тильда Суинтон

Мария Шарапова: 188 см; Тильда Суинтон: 178 см.

/15Кто выше?

Бен Аффлек

Роберт Паттинсон

Бен Аффлек: 189 см; Роберт Паттинсон: 184 см.

/15Кто выше?

Дуэйн Джонсон

Гвендолин Кристи

Дуэйн Джонсон: 189 см; Гвендолин Кристи: 191 см. В интернете можно найти данные о том, что рост Джонсона аж 196 см. Но это не так, что видно из общих снимков с другими актёрами на премьерах фильмов. Да и в самих фильмах.

/15Кто выше?

Райан Рейнольдс

Райан Гослинг

Райан Рейнольдс: 188 см; Райан Гослинг: 184 см.

/15Кто выше?

Генри Кавилл

Элизабет Дебики

Генри Кавилл: 184 см; Элизабет Дебики: 187 см.

/15Кто выше?

Марго Робби

Анджелина Джоли

Марго Робби: 166 см; Анджелина Джоли: 169 см.

/15Кто выше?

Тимоти Шаламе

Том Холланд

Тимоти Шаламе: 178 см; Том Холланд: 170 см.

/15Кто выше?

Адель

Билли Айлиш

Адель: 173 см; Билли Айлиш: 160 см.

/15Кто выше?

Том Круз

Натали Портман

Том Круз: 172 см; Натали Портман: 160 см.

/15Кто выше?

Скарлетт Йоханссон

Галь Гадот

Скарлетт Йоханссон: 160 см; Галь Гадот: 177 см.

/15Кто выше?

Брэд Питт

Леонардо ДиКаприо

Брэд Питт: 180 см; Леонардо ДиКаприо: 182 см.





Для вас всё, что находится по ту сторону экрана - одного роста.И вы вместе с Шакилом смотрите на всё это свысока.





Вы явно положились на удачу и вполне неплохо справились!Но вот вам линейка с динозавриками на всякий случай.





У вас эльфийский глазомер!15

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