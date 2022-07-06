Тест: Сможете ли вы угадать, кто из этих знаменитостей выше?
Сегодня у нас будет немного интуитивный тест, посвящённый сравнению роста известных людей. Представим, что это познавательно-интерактивно контент, где вы в целом узнаете реальный рост многих звёзд и одновременно с этим сможете попробовать угадать, кто выше в каждой паре наших сегодняшних героев.
Поскольку речь здесь пойдёт не о профессиональных спортсменах (с одним исключением), чей рост специально измеряется, как важный показатель для их карьеры, рост тех же кинозвёзд мы в основном узнаём со слов самих актёров и актрис. А людям в целом свойственно преувеличивать свой рост. Из-за этого в интернете можно найти очень противоречивые числа, присуждающие одному и тому же человеку совершенно разное количество сантиметров.
Поэтому мы взяли данные с сайтов, которые специализируются на ростах знаменитостей. Будем надеяться, они точны. Ну а если вы дочитали до этого момента, то вы точно готовы начать!
Кто же выше? Ожидайте сюрпризов.
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Кто выше?
Ума Турман
Шарлиз Терон
Ума Турман: 181 см; Шарлин Терон: 177 см.
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Кто выше?
Крис Хемсворт
Джейсон Момоа
Крис Хемсворт: 191 см; Джейсон Момоа: 193 см.
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Кто выше?
Николь Кидман
Зендея
Николь Кидман: 179 см; Зендея: 174 см.
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Кто выше?
Дэниэл Рэдклифф
Элайджа Вуд
Дэниэл Рэдклифф: 164 см; Элайджа Вуд: 165 см. Тут на тоненького! Но некоторые источники дают Вуду ещё +2-3 сантиметра, так что с большой долей вероятности он всё же выше Рэдклиффа.
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Кто выше?
Мария Шарапова
Тильда Суинтон
Мария Шарапова: 188 см; Тильда Суинтон: 178 см.
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Кто выше?
Бен Аффлек
Роберт Паттинсон
Бен Аффлек: 189 см; Роберт Паттинсон: 184 см.
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Кто выше?
Дуэйн Джонсон
Гвендолин Кристи
Дуэйн Джонсон: 189 см; Гвендолин Кристи: 191 см. В интернете можно найти данные о том, что рост Джонсона аж 196 см. Но это не так, что видно из общих снимков с другими актёрами на премьерах фильмов. Да и в самих фильмах.
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Кто выше?
Райан Рейнольдс
Райан Гослинг
Райан Рейнольдс: 188 см; Райан Гослинг: 184 см.
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Кто выше?
Генри Кавилл
Элизабет Дебики
Генри Кавилл: 184 см; Элизабет Дебики: 187 см.
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Кто выше?
Марго Робби
Анджелина Джоли
Марго Робби: 166 см; Анджелина Джоли: 169 см.
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Кто выше?
Тимоти Шаламе
Том Холланд
Тимоти Шаламе: 178 см; Том Холланд: 170 см.
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Кто выше?
Адель
Билли Айлиш
Адель: 173 см; Билли Айлиш: 160 см.
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Кто выше?
Том Круз
Натали Портман
Том Круз: 172 см; Натали Портман: 160 см.
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Кто выше?
Скарлетт Йоханссон
Галь Гадот
Скарлетт Йоханссон: 160 см; Галь Гадот: 177 см.
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Кто выше?
Брэд Питт
Леонардо ДиКаприо
Брэд Питт: 180 см; Леонардо ДиКаприо: 182 см.
Для вас всё, что находится по ту сторону экрана - одного роста.
Вы явно положились на удачу и вполне неплохо справились!
У вас эльфийский глазомер!
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