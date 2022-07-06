Тест: Сможете ли вы угадать, кто из этих знаменитостей выше?
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Тест: Сможете ли вы угадать, кто из этих знаменитостей выше?

Тест: Сможете ли вы угадать, кто из этих знаменитостей выше?

Сегодня у нас будет немного интуитивный тест, посвящённый сравнению роста известных людей. Представим, что это познавательно-интерактивно контент, где вы в целом узнаете реальный рост многих звёзд и одновременно с этим сможете попробовать угадать, кто выше в каждой паре наших сегодняшних героев.

Поскольку речь здесь пойдёт не о профессиональных спортсменах (с одним исключением), чей рост специально измеряется, как важный показатель для их карьеры, рост тех же кинозвёзд мы в основном узнаём со слов самих актёров и актрис. А людям в целом свойственно преувеличивать свой рост. Из-за этого в интернете можно найти очень противоречивые числа, присуждающие одному и тому же человеку совершенно разное количество сантиметров.

Поэтому мы взяли данные с сайтов, которые специализируются на ростах знаменитостей. Будем надеяться, они точны. Ну а если вы дочитали до этого момента, то вы точно готовы начать!

Кто же выше? Ожидайте сюрпризов.




1/15

Кто выше?

Ума Турман


Шарлиз Терон


Ума Турман: 181 см; Шарлин Терон: 177 см.


2/15

Кто выше?

Крис Хемсворт


Джейсон Момоа


Крис Хемсворт: 191 см; Джейсон Момоа: 193 см.


3/15

Кто выше?

Николь Кидман


Зендея


Николь Кидман: 179 см; Зендея: 174 см.


4/15

Кто выше?

Дэниэл Рэдклифф


Элайджа Вуд


Дэниэл Рэдклифф: 164 см; Элайджа Вуд: 165 см. Тут на тоненького! Но некоторые источники дают Вуду ещё +2-3 сантиметра, так что с большой долей вероятности он всё же выше Рэдклиффа.


5/15

Кто выше?

Мария Шарапова


Тильда Суинтон


Мария Шарапова: 188 см; Тильда Суинтон: 178 см.


6/15

Кто выше?

Бен Аффлек


Роберт Паттинсон


Бен Аффлек: 189 см; Роберт Паттинсон: 184 см.


7/15

Кто выше?

Дуэйн Джонсон


Гвендолин Кристи


Дуэйн Джонсон: 189 см; Гвендолин Кристи: 191 см. В интернете можно найти данные о том, что рост Джонсона аж 196 см. Но это не так, что видно из общих снимков с другими актёрами на премьерах фильмов. Да и в самих фильмах.


8/15

Кто выше?

Райан Рейнольдс


Райан Гослинг


Райан Рейнольдс: 188 см; Райан Гослинг: 184 см.


9/15

Кто выше?

Генри Кавилл


Элизабет Дебики


Генри Кавилл: 184 см; Элизабет Дебики: 187 см.


10/15

Кто выше?

Марго Робби


Анджелина Джоли


Марго Робби: 166 см; Анджелина Джоли: 169 см.


11/15

Кто выше?

Тимоти Шаламе


Том Холланд


Тимоти Шаламе: 178 см; Том Холланд: 170 см.


12/15

Кто выше?

Адель


Билли Айлиш


Адель: 173 см; Билли Айлиш: 160 см.


13/15

Кто выше?

Том Круз


Натали Портман


Том Круз: 172 см; Натали Портман: 160 см.


14/15

Кто выше?

Скарлетт Йоханссон


Галь Гадот


Скарлетт Йоханссон: 160 см; Галь Гадот: 177 см.


15/15

Кто выше?

Брэд Питт


Леонардо ДиКаприо


Брэд Питт: 180 см; Леонардо ДиКаприо: 182 см.




Для вас всё, что находится по ту сторону экрана - одного роста.
И вы вместе с Шакилом смотрите на всё это свысока.



Вы явно положились на удачу и вполне неплохо справились!
Но вот вам линейка с динозавриками на всякий случай.



У вас эльфийский глазомер!

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По материалам: twizz

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