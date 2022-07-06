The Crew 2 сегодня получает обновление до Xbox Series X | S и Playstation 5
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The Crew 2 сегодня получает обновление до Xbox Series X | S и Playstation 5

The Crew 2 сегодня получает обновление до Xbox Series X | S и Playstation 5


Издательство Ubisoft сегодня, 6 июля, выпускает обновление для The Crew 2 до консолей нового поколения. Апдейт выходит одновременно со стартом 6-го сезона, вместе с которым в игре станет доступна новая сюжетная кампания и множество нового контента.

Что касается улучшения The Crew 2 до новых консолей, игра теперь на Xbox Series X и Playstation 5 предлагает 2 режима:



Производительность. Динамическое разрешение 1080p при 60 FPS



Качество. Динамическое разрешение 4K при 30 FPS.

На Xbox Series S режим 60 FPS доступен не будет — разработчики отмечают, что «изучают эту возможность».

Кроме режима производительности на новых консолях, с сегодняшним обновлением в The Crew 2 появляется несколько графических улучшений:



Функция FUZZ — направлена ​​на улучшение имитации освещения «пушистых» материалов, таких как трава, ветки или небольшие кусты на расстоянии.



Функция SSS — помогает улучшить тени в игре.

Ниже можно видеть, на каких платформах будут доступны новые графические улучшения в The Crew 2.


Произошли и другие улучшения качества игры, вроде изменения работы погодных эффектов, оседания снега на автомобилях, улучшений облаков и тумана и пр.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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