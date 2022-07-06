"Тинькофф" стал провайдером для переводов за границу по Системе быстрых платежей
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"Тинькофф" стал провайдером для переводов за границу по Системе быстрых платежей

"Тинькофф" стал провайдером для переводов за границу по Системе быстрых платежей

"Тинькофф банк" стал провайдером Системы быстрых платежей (СБП) для рублевых переводов по номеру телефона, сообщает РБК, ссылаясь на представителя кредитной организации.

Банк провел первый перевод на сумму 1 тысячу рублей от клиента банка "Хайс" - российского мобильного банка для бизнеса, в MBANK - мобильный банк для бизнеса, работающий по лицензии в Киргизии.


С технологической и правовой сторон трансграничный функционал в СБП реализован с апреля нынешнего года. Это дает банкам возможность запускать различные сценарии платежей и переводов, конкурируя на платежном рынке.

"Решения о реализации трансграничных операций банки принимают самостоятельно, исходя из своей бизнес-стратегии и клиентской политики".

При этом ни "Тинькофф", ни Центробанк не раскрыл список банков, которые могут принять такой перевод. Кроме того, неизвестен и процент комиссии для клиентов. Уточняется, что операции будут проходить в рублях с конвертацией в национальную валюту на стороне банка-получателя. Переводы из-за границы в РФ будут запущены до конца года.

"Тинькофф" остановил SWIFT-переводы

Физические лица временно не смогут совершать SWIFT-переводы из со счетов "Тинькофф банка" в валюте, включая доллары. Мера действует до 1 октября. По словам представителей банка, работа таких переводов на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры.

В "Тинькофф" указывают, что ограничение не станет "способом заработка". Это "призыв банка менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий". Средства, полученные в счет плат и комиссий по валютным счетам и переводам, банк обещал отправить на благотворительность.

Юридических лиц мера не затронет. Что касается уже совершенных, но еще не проведенных транзакций, банк обещает "приложить все усилия, чтобы все SWIFT-переводы клиентов, ожидающие обработки, были исполнены западными партнерами в разумные сроки".

В конце прошлого месяца стало известно, что "Тинькофф" ввел комиссию за обслуживание валютных счетов клиентов, как накопительных, так и брокерских. Стоимость обслуживания составит 1% в месяц, если баланс будет превышать 10 000 условных единиц в валюте счета.

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По материалам: uposters.ru

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