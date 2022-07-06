Трейдер рассказал о перспективах восстановления биткоина до $22 000
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Трейдер рассказал о перспективах восстановления биткоина до $22 000

Трейдер рассказал о перспективах восстановления биткоина до $22 000


О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.


Биткоин продолжает двигаться в узком флэте. Сопротивлением по-прежнему служит диапазон $21 800-$22 200, уровень поддержки — $18 700. Основное скопление объема находится сверху — в области $21 100. 


В диапазоне $21 800-$22 000 находится очень много ликвидаций, которые вскоре с высокой вероятностью будут «сняты».



Сегодняшняя нисходящая коррекция на 6% может быть связана с падением котировок S&P 500. Если в ближайшее время «барометр американской экономики» удержит уровень $3740, это станет позитивным сигналом для первой криптовалюты.


Данные: TradingView.

По биткоину можно также констатировать пробой нисходящей трендовой линии, переходящий во флэт с импульсным отскоком.


Данные: TradingView.

В рамках боковика это достаточно бычий сигнал в пользу движения к верхней границе диапазона у отметки $22 000.


Напомним, второй квартал 2022 года стал для биткоина худшим за 11 лет.


В течение апреля-июня первая криптовалюта подешевела с $45 000 до $19 884. В медвежьи рынки 2014 и 2018 годов квартальная динамика не превышала 39,7% и 49,7% соответственно.

# Экономика теханализ, цена биткоина, новости
По материалам: ForkLog

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