"У Бузовой будет свадьба следующей весной": блогерша раскрыла информацию о тайном избраннике Ольги

Вадим Карасев

36-летняя Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном в начале прошлого года, и с тех пор о ее личной жизни мало что известно. Иногда она говорит о прошлых отношениях, например признается в любви Даве, но о настоящем предпочитает молчать.

Однако завесу тайны решила приоткрыть блогерша с псевдонимом Tatarka FM, когда на Rutube-шоу "Злые языки" ее попросили поделиться свежей сплетней. Речь неожиданно пошла об избраннике Бузовой, который неизвестен даже самым преданным поклонникам.

Судя по словам блогерши, нового бойфренда Ольга выбрала не самого простого.

У нее сейчас очень влиятельный поклонник. Очень влиятельный! Ему 43 или 44 года. Абсолютно подтянутый человек. Я видела его. Он политик. Не могу сказать кто. У них будет свадьба следующей весной.

Ведущую Викторию Боню новость не удивила, потому что она и сама это подозревала. "У Бузовой появился браслет Cartier, который стоит 75 тысяч евро", — рассказала Боня, предположив, что это подарок от нового ухажера.



Бузову подозревают в связи с масонами

Масоны — могущественное сообщество, которое якобы тайно влияет на жизнь общества. Вокруг них ходит много мифов, в частности и то, что многие звезды связаны с ними. В их число вошла и Ольга Бузова, сообщает издание "СтарХит".

Из доказательств у поклонников излюбленные жесты артистки, вроде складывания пальцев буквой L или пирамидкой, а также ее частая фраза "мои люди всегда со мной". Слова звучат очень неоднозначно, и какие именно "ее люди", остается только догадываться.

Кроме нее в список "масонов" шоу-бизнеса попали Джиган, Киркоров, Мадонна, Рианна и многие другие.